Moet je CartelFi kopen nu Saylor crypto een kans van 100 biljoen dollar noemt?

De financiële markten, inclusief cryptocurrencies, zijn de afgelopen weken onrustig geweest te midden van de aanhoudende onzekerheid vanuit het Witte Huis.

De VS blijft tarieven opleggen aan tientallen landen, en die landen reageren met nieuwe heffingen op Amerikaanse goederen – waardoor een sfeer van onzekerheid ontstaat over de toekomst van de wereldhandel.

De regering Trump blijft echter onverminderd toegewijd aan de cryptomarkt.

Het is immers een kans van 100 biljoen dollar voor de VS, aldus Michael Saylor, uitvoerend voorzitter van MicroStrategy.

Dit suggereert dat cryptoprijzen met een knal zullen terugkeren zodra de macro-economische rust is wedergekeerd – en het zullen niet alleen de bekende namen zijn die daarvan profiteren.

Opkomende revolutionaire meme-coins zoals CartelFi kunnen er net zoveel van profiteren.

Wat je moet weten over CartelFi

Meestal kun je twee dingen doen met je meme-coinbezit. Je kunt blijven investeren en wachten tot ze 100 keer in waarde stijgen, of je kunt ze verkopen.

Maar stel je voor dat er een derde alternatief was dat je speculatieve activa effectief omzet in activa die een gezond rendement genereren.

Dat is precies wat CartelFi wil bereiken. Het is een protocol dat tot doel heeft om inactieve meme-coins om te zetten in opbrengstgenererende, productieve activa.

Investeren in CartelFi’s eigen meme-coin geeft je ook inspraak in de toekomstige ontwikkeling van het DeFi-platform. Wil je meer weten over dit “ultieme staking-kartel”? Klik hier om nu naar de website te gaan.

Presale van CartelFi trekt sterke vraag aan

Investeren in CartelFi kan spannender zijn dan in andere meme-coins, omdat het tot 100% van de transactiekosten gebruikt om tokens te verbranden of voor terugkoop, waardoor de prijs van de meme-coin omhoog wordt gedreven.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat CartelFi al behoorlijk wat aandacht trekt, aangezien de lopende voorverkoop binnen enkele dagen meer dan een kwart miljoen dollar heeft opgebracht, wat wijst op het potentieel om de komende maanden viraal te gaan.

Na de presale wordt de native meme-coin genoteerd op een bekende crypto exchange , wat vaak de toegankelijkheid van een token verbetert en na verloop van tijd tot een hogere prijs leidt – en je kunt mogelijk profiteren van dat potentiële voordeel als je vandaag nog een vroege positie in CartelFi opbouwt.

Via deze link kun je eenvoudige manieren ontdekken om deel te nemen aan de CartelFi presale.

CartelFi is geen kapitaalintensieve investering

Tijdens de presale stijgt de prijs van de CartelFi-token aan het einde van elke fase. In de huidige fase 2 van 30 is de prijs $0,0263. Over ongeveer twee dagen, wanneer deze fase eindigt, stijgt de prijs naar $0,0276.

Zoals duidelijk is, wordt CartelFi momenteel voor slechts een paar cent verhandeld. Je hoeft dus geen fortuin uit te geven als je een aanzienlijke positie in deze meme-coin wilt opbouwen.

Zelfs als je maar $10 kunt missen, kun je op het moment van schrijven meer dan 350 CartelFi-tokens kopen, wat je in een positie kan brengen om aanzienlijk te profiteren als het beloofde 100x potentieel na de presale wordt gerealiseerd.

Je kunt je verder verdiepen in CartelFi voordat je een investeringsbeslissing neemt via de website.