Top 2 aandelen die veilig zijn voor Trumps tariefchaos

Amerikaanse aandelen blijven worstelen met een betekenisvol herstel nadat president Trump de Chinese import met nog hogere tarieven van 104% heeft belast.

De benchmarkindex noteerde op een gegeven moment deze maand een koers die tot wel 20% onder het hoogste punt van het jaar lag.

Niet alle aandelen zijn echter gelijk.

Er zijn nog steeds een aantal Amerikaanse aandelen die sterk gepositioneerd zijn om veerkrachtig te blijven ondanks een opkomende handelsoorlog. Hieronder vallen Walmart en Chewy.

Laten we eens nader bekijken wat elk van die twee in 2025 voor beleggers in petto heeft.

Walmart Inc (NYSE: WMT)

Copy link to section

Victoria Greene, chief investment officer van G Squared, verwacht dat Walmart zich zal ontpoppen tot een ‘veilige haven’ te midden van Trumps nieuwe tarieven op tientallen landen wereldwijd.

Walmart haalt een aanzienlijk deel van zijn omzet uit niet-discretionaire categorieën zoals boodschappen en kleding, waarvan zij verwacht dat die sterk zullen blijven, ongeacht nieuwe heffingen op Chinese import.

“Walmart biedt de meeste waarde voor je geld. Ze zijn erg sterk in levensmiddelen, wat volgens mij een defensieve positie oplevert,” betoogde Greene deze week in een interview met CNBC.

Bovendien zou de grote winkelketen gebruik kunnen maken van zijn lidmaatschapsprogramma, Walmart+, om de Trump-tarieven en de daarmee samenhangende zorgen over een aanstaande recessie het hoofd te bieden.

Volgens Walmart doen leden twee keer zoveel aankopen en geven ze ongeveer drie keer zoveel uit als niet-leden.

Bovendien maakt een dividendrendement van 1,10% het kopen van WMT-aandelen extra aantrekkelijk, vooral als u rekent op een vertraging in 2025.

Wall Street lijkt het met Greene eens te zijn over het aandeel Walmart.

De consensusbeoordeling van de retailgigant staat momenteel op “kopen” met een gemiddeld koersdoel van $109, wat een potentieel rendement van bijna 30% vanaf hier aangeeft.

Chewy Inc (NYSE: CHWY)

Copy link to section

Chewy zou zich staande kunnen houden te midden van de tariefruzie en de bijbehorende marktvolatiliteit, aangezien het bedrijf zeer weinig productie- of omzetrisico’s in China heeft.

Volgens Sumit Singh, de CEO van het bedrijf, is de online retailer “goed beschermd” tegen tarieven, aangezien meer dan 85% van de omzet afkomstig is uit verbruiksartikelen en de gezondheidscategorie.

Zelfs het percentage duurzame goederen dat uit China komt, is niet zo groot, vertelde hij onlangs in een interview met CNBC.

Dat heeft Chewy geholpen om solide financiële resultaten te rapporteren in een uitdagende omgeving.

In maart rapporteerde het in Florida gevestigde bedrijf een geannualiseerde groei van 15% in de omzet van het vierde kwartaal tot $3,25 miljard, met een aangepaste winst per aandeel van 28 cent.

Analisten hadden daarentegen respectievelijk $3,2 miljard en 21 cent per aandeel voorspeld.

Daarnaast heeft Chewy een aantal groeimogelijkheden, waaronder een “onderbenutte” mobiele app en initiatieven gericht op dierenartsen, aldus Mizuho-analist David Bellinger in een onderzoeksrapport.

Hij verwacht dat het terugkoopprogramma van het bedrijf ook in de toekomst zal bijdragen aan het ontsluiten van opwaarts potentieel.