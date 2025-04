Amerikaanse wijnhandelaren maken zich zorgen over de tarieven van president Donald Trump, die later op woensdag van kracht worden.

De tarieven zullen naar verwachting de kosten van geïmporteerde wijnen en sterke dranken verhogen.

Adam Williams (57), eigenaar van Ansley Wine Merchants in Atlanta, vertelde Reuters in een rapport dat de prijzen van alle producten zullen stijgen als gevolg van het door de Trump-administratie voorgestelde tarief van 20% op goederen uit de Europese Unie.

Dit omvat favorieten van klanten zoals de Sancerre uit Frankrijk van de jaargang 2023, die momenteel $45 kost.

Door de invoerrechten zou de prijs van een fles wijn hoger kunnen uitvallen dan de gemiddelde klant bereid is te betalen.

De dreiging van tarieven op de import van Europese wijn en champagne door Trump komt op een moment dat de wereldwijde vraag naar de alcoholische drank al afneemt.

Zorgen en voorspellingen van retailers

Copy link to section

Een verklaring die de Amerikaanse National Association of Wine Retailers in het weekend uitgaf, uitte bezorgdheid over “aanzienlijke omzetdalingen, ontslagen en bedrijfssluitingen”.

De Europese Unie, onder leiding van Frankrijk en Italië, is de grootste exporteur van wijn naar de VS. De Franse exporteurs van wijn en sterke dranken, FEVS, voorspellen dat de verkoop van Franse wijn en sterke dranken in de VS met minstens 20% kan dalen wanneer de tarieven worden ingevoerd.

De Amerikaanse branchevereniging National Association of Wine Retailers verklaarde dat consumenten hun uitgaven zullen “beperken” en zullen bezuinigen op “niet-essentiële artikelen zoals wijn” wanneer ze geconfronteerd worden met hogere prijzen als gevolg van tarieven.

De groep is van mening dat elke hoop dat tarieven de verkoop van binnenlandse wijnen zullen stimuleren “misplaatst” is.

Het dilemma van kleine bedrijven

Copy link to section

Volgens een bericht van Reuters heeft Williams van Ansley Wine Merchants alle 1500 verschillende etiketten in zijn assortiment geproefd, waarvan hij de meeste uit het buitenland importeert.

Williams uitte zijn bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van de situatie voor de wijnbranche en verklaarde dat hij zich nog niet overdreven zorgen maakte, maar dat hij dat misschien wel zou moeten doen.

Hij gaf toe onzeker te zijn over de ernst van de gevolgen, en benadrukte dat 90% van zijn wijnetiketten uit het buitenland komt, met name uit Frankrijk en Italië.

Hij verduidelijkte verder dat deze wijnen afkomstig zijn van kleine, familiebedrijven en onafhankelijke producenten, waardoor ze zich onderscheiden van de massaproductiewijnen die vaak in supermarkten te vinden zijn.

Beheerste aanpak

Copy link to section

Doordat distributeurs en importeurs een afwachtende houding aannemen, zijn er bijna geen nieuwe zendingen uit het buitenland geweest.

Williams uitte zijn onzekerheid over de toekomst en verklaarde:

Ik weet niet zeker wat er gaat gebeuren als de tarieven zo hard aankomen als ik denk. Ik heb acht medewerkers die als familie voor me zijn, en ik moet voor hen zorgen. Maar ik weet niet wat er hier gaat gebeuren.

“Maar ik ga geen massaproductiewijn verkopen,” zei hij.

Ryan Stanton, algemeen directeur van Ultimate Wine Distributors, een in Atlanta gevestigd wijnimportbedrijf, verklaarde: “Buy America is in theorie geweldig, maar er zijn veel dingen die we in Amerika niet maken en niet kunnen maken.”

Kortom, de prijzen stijgen.

“We hebben veel wijn klaarstaan om in Frankrijk te verschepen, maar die staat gewoon geparkeerd terwijl iedereen afwacht wat er gebeurt. Het is in onderhandeling. We wachten tot de rust is wedergekeerd,” voegde Stanton eraan toe.