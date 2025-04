Europese aandelen noteren beste dag in jaren: DAX stijgt meer dan 4%, FTSE springt 3% omhoog

Europese aandelen herstelden zich donderdag sterk nadat de Amerikaanse president Donald Trump een tijdelijke pauze aankondigde in de volledige wederzijdse tarieven op de meeste handelspartners, wat een korte adempauze bood te midden van de aanhoudende handelsspanningen.

De Amerikaanse markten konden echter het momentum van de vorige sessie niet vasthouden en zakten weer in de min.

Beste dag in jaren voor Europese aandelen

De Stoxx 600-index steeg met 3,7%, de sterkste stijging in drie jaar.

De winsten waren breed gedragen, waarbij alle sectoren in de plus eindigden.

Bank-, industrie- en technologieaandelen voerden de stijging aan, met respectievelijk 5,15%, 4,9% en 4,5%.

De Duitse DAX-index steeg met 4,67%, de grootste stijging onder de belangrijkste Europese markten.

De Franse CAC 40 steeg met 3,8%, terwijl de Britse FTSE 100 met 3,04% won.

Duitsland zal naar verwachting tot de zwaarst getroffen landen behoren door de nieuwe Amerikaanse tarieven, gezien de omvang van zijn export naar de VS.

De rally volgde op een turbulente week waarin de index een dag eerder op het laagste niveau sinds januari 2024 sloot.

Trumps aankondiging woensdagavond – een pauze van 90 dagen in de nieuwe tarieven voor de meeste Amerikaanse handelspartners – betekende een ommekeer ten opzichte van zijn eerdere standpunt dat de tarieven van kracht zouden blijven.

De Europese Unie zal als reactie hierop ook haar tegenmaatregelen tegen de VS gedurende 90 dagen opschorten om ruimte te bieden voor onderhandelingen, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen donderdag in een bericht op X.

Ze merkte op dat hoewel de EU haar tegenmaatregelen met sterke steun van de lidstaten heeft afgerond, de uitvoering ervan vertraging zal oplopen.

De tarieven worden van kracht als de besprekingen geen bevredigend resultaat opleveren.

Amerikaanse markten dalen donderdag.

De Amerikaanse aandelenmarkten schoten woensdag omhoog na Trumps actie; de S&P 500 steeg met meer dan 9%, de op twee na grootste eendaagse stijging sinds de Tweede Wereldoorlog.

Maar het enthousiasme verdween snel. Donderdag keerden alle drie de belangrijkste indices scherp om.

De Nasdaq Composite daalde met 654 punten, of 3,8%, naar 16.407,91. De S&P 500 daalde met 174,60 punten, of 3,2%, naar 5.282,30, terwijl de Dow Jones Industrial Average 1.068 punten, of 2,6%, verloor en eindigde op 39.540,41.

Beleggers leken winsten van de rally van de voorgaande dag te verzilveren, nu de zorgen over de economische groei weer de kop opstaken.

Handelaren negeerden de inflatiecijfers die donderdag eerder werden gepubliceerd grotendeels.

De Amerikaanse inflatie is in maart sterker gedaald dan verwacht, zo blijkt uit cijfers die donderdag door het Bureau of Labor Statistics zijn gepubliceerd.

De consumentenprijsindex (CPI) daalde met 0,1% op seizoengecorrigeerde basis, waardoor het jaarlijkse inflatiepercentage daalde van 2,8% in februari naar 2,4%.

De kerninflatie, exclusief voedsel en energie, steeg in maart met 0,1% en vertraagde tot 2,8% op jaarbasis – het laagste niveau sinds maart 2021.

Zowel de headline-inflatie als de kerninflatie vielen lager uit dan de verwachtingen van Wall Street.

Volgens schattingen van Dow Jones bedroeg de jaarlijkse headline-inflatie 2,6% en de kerninflatie 3%.