OpenSea, een marktplaats voor niet-fungibele tokens (NFT’s), heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission verzocht om NFT-marktplaatsen vrij te stellen van de classificatie als effectenbeurzen of -makelaars onder de federale wetgeving.

In een brief aan SEC-commissaris Hester Peirce stelde het in New York gevestigde bedrijf dat de toezichthouder “duidelijk moet aangeven” dat platforms zoals OpenSea niet voldoen aan de wettelijke criteria voor beide aanduidingen.

Het bedrijf heeft de Commissie opgeroepen om in te grijpen en de “onzekerheid” die is ontstaan door eerdere handhavingsinspanningen weg te nemen, en in plaats daarvan “de werkelijke problemen de reguleringsoplossingen te laten bepalen”.

OpenSea betoogde dat NFT-marktplaatsen geen beurzen zijn omdat ze niet “meerdere verkopers” van hetzelfde activum samenbrengen, wat een belangrijke vereiste is volgens de huidige SEC-regels.

Volgens het bedrijf is er, aangezien elke NFT uniek is, meestal maar één eigenaar en één verkoper tegelijk. Dat maakt ze van nature niet-fungibel en zeer verschillend van traditionele effecten.

“Zelfs als de Commissie zou concluderen dat sommige NFT-transacties effecten vormen, zou het classificeren van OpenSea en soortgelijke NFT-marktplaatsen als effectenbeurzen of -makelaars een overmatige regulering zijn,” aldus de brief.

Verder werd benadrukt dat OpenSea geen “handelsfaciliteit” exploiteert of regels stelt voor de uitvoering van transacties. Alle transacties worden in plaats daarvan rechtstreeks op de blockchain uitgevoerd via slimme contracten, waarbij gebruikers overdrachten initiëren vanuit hun eigen zelfbeheerde wallets.

OpenSea beschreef zichzelf als een tool waarmee mensen NFT’s kunnen ontdekken, niet als een platform dat transacties verwerkt of afrondt.

Zijn NFT-marktplaatsen makelaars volgens de federale wetgeving?

Een broker, zoals gedefinieerd door de commissie, is een entiteit die zich bezighoudt met het verrichten van transacties in effecten voor rekening van anderen. Dit omvat doorgaans bedrijven die transacties faciliteren, klantgelden beheren of direct deelnemen aan de uitvoering of onderhandeling van effectentransacties.

OpenSea beweert dat het geen van deze dingen doet. In zijn brief benadrukte het bedrijf dat het geen beleggingsadvies geeft, geen deals onderhandelt, geen activa in bewaring houdt en geen transacties uitvoert namens gebruikers.

Het enkel weergeven van NFT-aanbiedingen of het benadrukken van populaire collecties, zo luidde het, komt niet neer op “aanprijzing of beleggingsadvies”.

OpenSea betoogde dat het toekennen van een makelaarsstatus aan platforms zoals het zijne “overbodig” is, en merkte op dat “de onderliggende risico’s” die door dergelijke regelgeving worden aangepakt, namelijk “belangenconflicten, financiële instabiliteit en wangedrag”, niet bestaan in het crypto-ecosysteem.

Er werd ook verwezen naar de zaak van de SEC tegen Coinbase, waarin de rechtbank oordeelde dat het aanbieden van wallet-tools en prijsgegevens geen makelaarsactiviteit vormde – een beslissing die volgens OpenSea haar eigen positie ondersteunt, waarbij werd opgemerkt dat haar rol nog beperkter is.

De SEC moet ingrijpen.

Om de aanhoudende onzekerheid aan te pakken, vraagt OpenSea de SEC om informele richtlijnen uit te vaardigen waarin wordt verduidelijkt dat NFT-marktplaatsen niet onderworpen zijn aan regelgeving voor makelaars of beurzen.

“Deze verduidelijking zou onmiddellijke voordelen bieden voor NFT-verzamelaars, -kopers en -verkopers, evenals voor het bredere NFT-ecosysteem,” schreef het bedrijf, eraan toevoegend dat dergelijke richtlijnen de sector zouden helpen vooruit te komen zonder angst voor handhavingsmaatregelen op basis van verkeerd toegepaste regels.

Op langere termijn verzoeken wij de Commissie om NFT-marktplaatsen zoals OpenSea vrij te stellen van de voorgestelde regelgeving voor makelaars op grond van artikel 15(a) van de Exchange Act.

Om bij te dragen aan de vormgeving van praktisch beleid, bood OpenSea aan om rechtstreeks met het agentschap samen te werken.

OpenSea versus SEC

De spanning tussen OpenSea en de SEC is sinds vorig jaar opgelopen, toen het agentschap een Wells-bericht aan het bedrijf stuurde, een formele waarschuwing dat het handhavingsmaatregelen overwoog.

De kennisgeving suggereerde dat OpenSea mogelijk de federale effectenwetgeving heeft overtreden door via zijn NFT-marktplaats te opereren als een niet-geregistreerde beurs of makelaar.

De actie leidde tot verzet in de hele cryptosector. Critici betoogden dat de SEC haar bevoegdheden overschreed en zich baseerde op een strategie van “regulering door handhaving” in plaats van duidelijke regels te stellen.

Velen beschouwden de poging om NFT’s als effecten te classificeren en marktplaatsen zoals OpenSea onder de effectenwetgeving te laten vallen als een fundamenteel misverstand van de werking van niet-fungibele tokens.

In februari 2025 sloot de SEC het onderzoek formeel af zonder aanklachten in te dienen. Deze beslissing werd genomen onder de regering-Trump, die een meer terughoudende aanpak van crypto hanteerde en instanties opdroeg zich te richten op duidelijkheid in plaats van handhaving.