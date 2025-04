Standard Chartered en OKX lanceren pilotproject voor tokenized onderpand met crypto-ondersteuning in Dubai

De bankgigant Standard Chartered test een nieuw platform met de cryptocurrency exchange OKX waarmee instellingen getokeniseerde fondsen en crypto als handelsonderpand kunnen gebruiken.

Als ervaren speler in de tokenisatiesector is Standard Chartered van plan om via zijn gereguleerde infrastructuur bewaarneming voor deze activa aan te bieden, met behulp van een collateral mirroring-opzet waarbij activa buiten de beurs worden gehouden, terwijl realtime inzet voor handel mogelijk is, zo meldde de bank in een aankondiging van 10 april.

Het pilotprogramma wordt uitgevoerd in het Dubai International Financial Centre onder toezicht van de Virtual Asset Regulatory Authority van het land, in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Wat is collateral mirroring?

Copy link to section

In de kern zal het platform functioneren als een systeem voor het spiegelen van onderpand, waarmee instellingen crypto en getokeniseerde geldmarktfondsen kunnen gebruiken voor handel, zonder hun activa op een beurs te hoeven opslaan.

In plaats daarvan blijven de activa veilig in bewaring bij Standard Chartered, een wereldwijd systeemrelevante bank (G-SIB), wat een aanzienlijke verbetering van de beveiliging en de naleving van de regelgeving betekent.

Het proces werkt door het onderpand buiten de beurs te “spiegelen”, wat betekent dat instellingen kapitaal efficiënt kunnen blijven inzetten op cryptomarkten, terwijl ze de tegenpartijrisico’s vermijden die doorgaans gepaard gaan met posities op de beurs.

OKX, via zijn in Dubai gereguleerde entiteit, faciliteert de transacties, terwijl Standard Chartered de bewaring verzorgt binnen het kader van het DIFC.

Tokenisatie speelt een sleutelrol bij het ontsluiten van dit model. Door traditionele geldmarktfondsen om te zetten in blockchain-gebaseerde activa, maakt het programma snellere afwikkelingen, grotere transparantie en realtime activabewegingen mogelijk.

Volgens OKX-president Hong Fang zal het platform institutionele klanten in staat stellen om “op grote schaal handelskapitaal in te zetten in een betrouwbare omgeving”.

Aan het pilotproject zullen enkele topnamen uit de traditionele financiële wereld deelnemen.

Volgens de aankondiging zal de Amerikaanse vermogensbeheerder Franklin Templeton de eerste zijn in een reeks geldmarktfondsen die worden aangeboden onder het OKX-SCB-programma.

Ondertussen zal Brevan Howard Digital, de crypto-afdeling van het wereldwijde investeringsbedrijf Brevan Howard, een van de eerste instellingen zijn die aan de pilot deelnemen.

Een ervaren speler in een bloeiende markt

Copy link to section

In een rapport dat dezelfde dag werd gepubliceerd, voorspelde blockchain-betalingsbedrijf Ripple dat de tokenisatiemarkt de komende acht jaar zou kunnen stijgen tot $18,9 biljoen, gedreven door de adoptie door bedrijven, duidelijkheid in de regelgeving en een toename van de vraag onder jongere generaties.



Vorig jaar voorspelde Standard Chartered dat de markt voor tokenisatie tegen 2034 een waarde van $30,1 biljoen zou kunnen bereiken, wat het sterke vertrouwen in het langetermijnpotentieel van de sector onderstreept.

Hoewel veel financiële instellingen dit gebied pas beginnen te verkennen, legt Standard Chartered al jaren de basis.

De bank heeft eerder blockchain-initiatieven zoals Partior en Zodia Markets ondersteund en heeft in meerdere markten getokeniseerde deposito’s en digitale bewaaroplossingen getest.

Eind 2023 kondigde SC Ventures, de fintech-investeringsarm van de bankgroep, Libeara aan.

Het platform, gelanceerd in Singapore in samenwerking met FundBridge Capital, maakt het mogelijk om een getokeniseerd Singaporese dollar staatsobligatiefonds voor geaccrediteerde beleggers te creëren.

In februari van dit jaar werkte China Asset Management Hong Kong, een toonaangevend fondsbeheerder in de regio, samen met Standard Chartered om een van de eerste getokeniseerde geldmarktfondsen in Azië op Libeara uit te geven, gericht op particuliere beleggers.

Vorig jaar lanceerde Liberia het Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund, een getokeniseerd Amerikaans staatsobligatiefonds.

Naast tokenisatie heeft Standard Chartered ook een aanzienlijke positie verworven op het gebied van digitale activa-bewaring, met activiteiten in meerdere rechtsgebieden.