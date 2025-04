Amerikaanse aandelen herstellen zich nadat het Witte Huis optimisme over de handel met China uitspreekt.

Wall Street sloot vrijdag sterk hoger af, waarmee een week vol ups en downs werd afgesloten, nadat het Witte Huis had laten doorschemeren open te staan voor een handelsakkoord met China.

Een golf van hernieuwd optimisme zorgde voor een sterke stijging van de belangrijkste indices, wat enige verlichting bracht na dagen van intense volatiliteit.

De S&P 500 steeg met 1,8%, terwijl de Dow Jones Industrial Average met 658 punten, of 1,7%, klom.

De technologie-zware Nasdaq Composite steeg met 2%, de grootste winst, doordat beleggers weer in risicovollere activa investeerden.

De markten kregen in de middag een impuls na opmerkingen van het Witte Huis waarin werd gesuggereerd dat president Donald Trump “optimistisch” was over de bereidheid van China om een deal met de Verenigde Staten te sluiten.

Het optimistische sentiment hielp beleggers de zorgen van zich af te schudden die de markten eerder in de week hadden beroerd.

Deze week was een van de meest turbulente periodes voor Amerikaanse aandelen in de recente geschiedenis.

Donderdag kelderden de belangrijkste beursindices doordat de angst voor oplopende handelsspanningen beleggers in een risicomijdende modus bracht.

De S&P 500 daalde met 3,46%, de Dow Jones zakte met 1014 punten, of 2,5%, en de Nasdaq kelderde met 4,31%.

De uitverkoop volgde slechts een dag na een historische rally op woensdag, toen Trump een pauze van 90 dagen op bepaalde tarieven aankondigde.

Die aankondiging veroorzaakte een krachtig herstel: de S&P 500 steeg met 9,52%, de op twee na grootste eendaagse winst sinds de Tweede Wereldoorlog, terwijl de Dow met meer dan 2900 punten omhoog schoot.

Volatiliteit bleef de hele week een belangrijk thema.

De CBOE Volatility Index (VIX), de angstmeter van Wall Street, schoot eerder boven de 50 uit, voordat hij iets terugzakte en tegen vrijdag rond de 44 bleef hangen.

Dergelijke hoge volatiliteitsniveaus weerspiegelen doorgaans diepe onzekerheid bij beleggers over economische en beleidsrisico’s.

Het handelsbeleid bleef de belangrijkste drijfveer van de markt.

Hoewel Trumps mildere toon over tarieven optimisme opwekte, blijven beleggers voorzichtig over de langetermijnvooruitzichten voor de betrekkingen tussen de VS en China.

Veel marktdeelnemers vrezen dat verdere escalaties of beleidsveranderingen een nieuwe verkoopgolf kunnen veroorzaken.

Naast handelsnieuws speelden ook economische gegevens en updates over bedrijfswinsten een rol in het bepalen van het sentiment.

De ontwikkelingen in de handel overschaduwden echter grotendeels andere indicatoren, wat nogmaals benadrukt hoe gevoelig de markten zijn geworden voor geopolitieke nieuwsberichten.

Analisten waarschuwen dat, hoewel de rally van vrijdag bemoedigend is, de volatiliteit kan aanhouden omdat beleggers blijven worstelen met gemengde signalen op het handelsfront.

De sterke afsluiting van de week hielp de belangrijkste indices een deel van hun eerdere verliezen goed te maken, maar alle drie bleven ze voor de maand als geheel in de min.

Zowel handelaren als beleggers bereiden zich voor op meer door nieuwsberichten gedreven bewegingen in de komende weken, naarmate de onderhandelingen tussen Washington en Peking zich ontwikkelen.