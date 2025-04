PepeX prijsvoorspelling nu onzekerheid over tarieven crypto en aandelenmarkten opschudt

De crypto- en aandelenmarkten vertoonden deze week aanzienlijke volatiliteit.

Na enorme winsten voor aandelen, waarbij Bitcoin ook naar $82.000 steeg, veroorzaakte de onzekerheid over nieuwe Amerikaanse tarieven, met name op Chinese importen, nieuwe verliezen. Te midden van deze volatiliteit vinden beleggers echter pareltjes. Hierbij trekt PepeX, een AI-aangedreven meme-coin lanceerplatform, de aandacht.

Wat betekenen de algemene tarieven en de marktvooruitzichten voor de prijs van PepeX?

Cryptoreactie op onzekerheid over tarieven

Copy link to section

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden donderdag 10 april, ondanks de publicatie van belangrijke inflatiecijfers voor de VS.

Deze ommekeer in de belangrijkste indices sloeg ook over naar de cryptomarkt, waarbij een risicomijdende stemming Bitcoin onder de $80.000 duwde. Eerder was de benchmark-cryptocurrency met meer dan 6% gestegen tot boven de $82.000. De dalingen volgden op de 90-daagse “pauze” van president Donald Trump op wederzijdse tarieven.

China werd hier echter van uitgesloten. Trump verhoogde de tarieven op Chinese import zelfs tot 125%, waarna het Witte Huis later verduidelijkte dat het eigenlijk om 145% ging.

Doordat de goudprijs boven de $3200 steeg en de rente op 10-jarige staatsobligaties de 4,5% naderde, kregen aandelen een klap. De Dow Jones verloor bijna de helft van de winst van de voorgaande dag. Beleggers blijven alert op de onzekerheid te midden van deze escalatie tussen China en de VS, en ook Bitcoin voelt de pijn.

Wat betekent dit voor de rest van de markt, inclusief het meme-launchpadproject PepeX?

CryptoQuant-analisten zeggen dat de huidige markt een kans biedt om te beginnen met een dollar-cost-averaging-strategie op altcoins.

“We zijn een koopzone binnengegaan, die wordt gedefinieerd door het 30-daags voortschrijdend gemiddelde dat onder het jaarlijkse gemiddelde daalt… de laatste keer dat we deze niveaus bereikten was in september 2023, vlak nadat de bearmarkt eindigde,” merkte CryptoQuant-analist Darkfost op.

PepeX wint aan momentum in de presale

Copy link to section

PepeX wil zich onderscheiden van Pump.fun en andere meme-launchpads, vandaar de grote aandacht. Zoals vermeld in de whitepaper van het project, is PepeX het “eerste AI-gestuurde tokenisatie-launchpad ter wereld”.

Het doel is een platform dat de tekortkomingen van Pump.fun en andere platforms aanpakt door eerlijkheid en transparantie voorop te stellen. Dit betekent een maximum van 5% voor de toewijzing aan oprichters, herverdeling van liquiditeit van mislukte projecten naar de community en bescherming tegen sniping.

Een AI-moonshot-engine vormt de kern van het aanbod van PepeX. Tot nu toe heeft PepeX $1,34 miljoen opgehaald in de presale, met tokens geprijsd op $0,0255. De presale loopt tot fase 30 en de prijs van PEPX zal in elke fase met 5% stijgen.

Deze opvallende interesse in PepeX voorafgaand aan de marktintroductie wijst op een sterk potentieel voor het meme-project om na de presale te exploderen. Het vastleggen van het marktentusiasme terwijl het Pump.fun uitdaagt, zou enorm kunnen zijn. Het is een reden waarom de koopdruk toeneemt.

PepeX prijsvoorspelling: Zal PEPX in 2025 de $1 bereiken?

Copy link to section

Ondanks de volatiliteit van de markt is het huidige succes van de PepeX-presale en de toenemende belangstelling voor het AI-gestuurde ecosysteem een voordeel. Het positioneert het niet alleen voor groei, maar brengt het ook op koers om oplossingen te bieden voor problemen met meme-launchpads, zoals insiderhandel en manipulatie.

Wat betreft de marktprestaties zullen beleggers zich richten op het algemene sentiment binnen de cryptomarkt en risicovolle activa.

Met optimistische voorspellingen die een stijging van BTC boven de $100.000 verwachten en altcoins die waarschijnlijk gelijktijdig zullen stijgen, zou PEPX echter kunnen profiteren.

Een koers van $0,50 voor PEPX tegen het einde van 2025 is mogelijk, met een tienvoudige winst als de topactiva een beweging van 1x laten zien. Dit hangt echter af van de marktomstandigheden en een rally naar $1 na de presale zou zich kunnen voordoen tijdens een grote bullmarkt.

Voorlopig biedt PepeX in de presale een kans om tegen een lage prijs te kopen, terwijl de markten de onzekerheid rondom de tarieven verwerken.

Meer weten over dit project? Ga naar de officiële website.