De export van ruwe olie uit Saoedi-Arabië naar China zal naar verwachting in mei aanzienlijk toenemen ten opzichte van de voorgaande maand.

Deze toename van het aanbod wordt toegeschreven aan een aanzienlijke prijsverlaging door het Koninkrijk, die Chinese kopers heeft aangetrokken, aldus een bericht van Reuters.

De prijsverlaging heeft Saoedische ruwe olie concurrerender gemaakt op de Chinese markt, wat heeft geleid tot meer bestellingen en een daaropvolgende stijging van de export.

Deze ontwikkeling benadrukt de aanzienlijke impact van prijsaanpassingen op de dynamiek van de wereldwijde oliemarkt, evenals de voortdurende relatie tussen Saoedi-Arabië en China in de energiesector.

Saudi Aramco, het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië, verhoogt zijn olieleveringen aan China in mei aanzienlijk.

Mei-zendingen

Volgens het rapport zal het bedrijf ongeveer 48 miljoen vaten olie leveren aan Chinese raffinaderijen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 35,5 miljoen vaten die in april werden verscheept.

China is ‘s werelds grootste importeur van ruwe olie, gevolgd door de VS en India.

De recente gegevens markeren de eerste keer dat Aramco zijn toewijzing aan China heeft verhoogd sinds het begin van het jaar.

Deze verandering in distributiestrategie kan wijzen op een verschuiving in de prioriteiten van Aramco of een reactie op de veranderende marktomstandigheden in China.

Verschillende Chinese oliemaatschappijen zijn van plan om in mei meer Saoedische ruwe olie te importeren.

Deze bedrijven omvatten het staatsbedrijf Sinopec, China National Offshore Oil Corp en de particuliere raffinaderij Shenghong Petrochemical.

Prijsverlaging

Zondag kondigde Saudi Aramco een sterke verlaging aan van de officiële verkoopprijs (OSP) voor mei van zijn belangrijkste ruwe olie, Arab Light.

De nieuwe OSP is vastgesteld op $1,20 per vat boven het gemiddelde van de prijzen van Omaanse en Dubai-ruwe olie, een aanzienlijke daling van $2,30 ten opzichte van de OSP van april.

De premie voor Arab Light ten opzichte van de prijzen van Oman en Dubai heeft een dieptepunt bereikt in vier maanden.

Deze huidige premie nadert ook het laagste punt in de afgelopen vier jaar, wat wijst op een aanzienlijke daling van de extra waarde in vergelijking met de prijs in Oman en Dubai.

Productiestijging

De stap van Aramco valt samen met het besluit van de Organisatie van de Olie-exporterende Landen en bondgenoten om de productie van ruwe olie in mei aanzienlijk te verhogen.

In een verrassende stap vorige week besloten de acht leden van OPEC+, waaronder Saudi-Arabië en Rusland, de productie in mei met 411.000 vaten per dag te verhogen.

Dit is onderdeel van het plan om de vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag terug te draaien. Het terugdraaien begint in april, wanneer de acht leden naar verwachting de olieproductie met 135.000 vaten per dag zullen verhogen.

De markt verwachtte dat de OPEC in mei ook een vergelijkbare verhoging zou aankondigen. De aanzienlijke hoeveelheid drukte echter op de ruwe olieprijzen, waardoor ze naar een dieptepunt van meer dan vier jaar daalden.

Als gevolg daarvan had Saudi Aramco ook de ruwe olieprijzen verlaagd, wat duidde op een mogelijke daling van de vraag in Azië, met name in China. China is verwikkeld in een felle handelsoorlog met de VS, wat naar verwachting de vraag naar brandstof in het land in de toekomst zal verzwakken.

Saoedi-Arabië is na Rusland de op één na grootste leverancier van ruwe olie aan China.