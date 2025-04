Apple produceert de iPhone niet in China vanwege lagere arbeidskosten: Tim Cook onthult de echte reden.

Technologiebedrijven kiezen China als productielocatie voornamelijk vanwege de lagere arbeidskosten.

Dat is de wijdverbreide opvatting, of misschien een ‘misvatting’, zoals Tim Cook, de CEO van Apple (NASDAQ: AAPL), het zou noemen.

“China is al jaren geen land met lage arbeidskosten meer,” onthulde hij vorig jaar in een interview.

Desondanks blijft het multinationale bedrijf ongeveer 90% van zijn vlaggenschip-smartphones in China assembleren.

Maar als het niet door de lagere kosten komt, wat heeft AAPL dan jarenlang gedreven om de iPhone-productie naar de op één na grootste economie ter wereld te verplaatsen?

Apple is voor de productie van iPhones voornamelijk afhankelijk van China omdat het land een enorm aantal geschoolde werknemers op één plek heeft.

De productie van een iPhone vereist uitzonderlijke expertise in het hanteren van geavanceerde gereedschappen en het werken met materialen die precisie en geavanceerde technieken vereisen.

En Peking biedt precies dat, aldus Apple-CEO Tim Cook.

In de VS zou je een bijeenkomst van gereedschapsingenieurs kunnen organiseren, en ik weet niet zeker of we de zaal vol zouden krijgen.

In China zou je er meerdere voetbalvelden mee kunnen vullen. De beroepsmatige expertise in China is zeer diepgaand.