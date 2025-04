Apple stijgt nadat uitstel van Amerikaanse tarieven tijd koopt om de toeleveringsketen te herstructureren; analisten passen koersdoelen aan.

Apple en andere grote Amerikaanse elektronicabedrijven zagen hun aandelen maandag sterk stijgen nadat de overheid een tijdelijke vrijstelling van nieuwe tarieven op Chinese import had verleend.

Apple steeg 5,86% in de voorbeurshandel. Andere hardwarefabrikanten profiteerden ook, met Dell Technologies dat 6,26% won, Super Micro Computer dat 5,2% steeg en HP Inc. dat 4% vooruitging.

De Amerikaanse douane- en grensbewakingsdienst maakte vrijdag bekend dat smartphones, computers en andere elektronica van nieuwe tarieven worden vrijgesteld, met uitzondering van een specifieke heffing van 20% die verband houdt met de lopende aanpak van fentanyl.

“Het wegvallen van het worstcasescenario is een element van steun, althans tijdelijk, voor de sector,” zei Alberto Gegra, analist bij Equita.

Hij merkte op dat de vrijstelling de mogelijkheid van een bijna totale blokkade van de bevoorrading voorkomt, waar sommigen voor vreesden als de tarieven op China-gerelateerde producten de 100% zouden overschrijden.

Apple gezien als belangrijkste begunstigde nu beleggers de aanhoudende risico’s negeren

Copy link to section

Ondanks het positieve nieuws blijven er risico’s bestaan.

Zowel overheidsfunctionarissen als president Donald Trump zelf herhaalden in het weekend dat technologieproducten nog steeds te maken kunnen krijgen met gerichte tarieven als onderdeel van een breder onderzoek naar halfgeleiders.

Analisten en beleggers verwachten echter dat eventuele dergelijke heffingen waarschijnlijk minder streng zullen zijn dan de algemene tarieven die op Chinese importen werden geheven, waarvan sommige opliepen tot wel 145%.

Van de techgiganten lijkt Apple het meest te profiteren van het uitstel.

Het bedrijf, dat het overgrote deel van zijn producten in China assembleert en de productie in India en Vietnam opvoert, heeft te maken gehad met intensief onderzoek naar de kwetsbaarheden in zijn toeleveringsketen.

Schattingen wijzen uit dat tussen de 80% en 90% van de iPhones nog steeds in China wordt geproduceerd.

Dan Ives, een ervaren Apple-analist bij Wedbush Securities, zei dat de tijdelijke verlichting Apple cruciale tijd geeft om zijn activiteiten opnieuw te kalibreren.

“Apple heeft 1-2 maanden de tijd om zijn toeleveringsketen voor een tariefcomponent te plannen, waarbij India waarschijnlijk de belangrijkste focus zal zijn voor de uitbreiding van de iPhone-productie,” merkte Ives op.

Hij wees er ook op dat de ademruimte Apple in staat stelt om sterke prijsverhogingen niet direct door te berekenen aan Amerikaanse consumenten.

Volgens Ives zou de combinatie van het basistarief en de tarieven op grond van artikel 232 op korte termijn op een “enigszins beheersbaar niveau” uitkomen, waardoor Apple toekomstige aanpassingen kan plannen.

“Apple kan een duidelijker pad uitstippelen door een deel van de kosten door te berekenen aan Amerikaanse consumenten en een deel van de impact binnen de eigen toeleveringsketen op te vangen,” voegde hij eraan toe.

De winstverwachting hangt af van de gesprekken met China, maar het langetermijnverhaal blijft intact.

Copy link to section

Vooruitkijkend voorspelt Ives dat de winst van Apple in een basisscenario in 2025 en 2026 met ongeveer 10% zou kunnen dalen, als gevolg van een afnemende vraag en hogere productiekosten.

In het slechtste geval, waarbij de onderhandelingen met China vastlopen en de tarieven maandenlang van kracht blijven, kan de winstdaling oplopen tot 15% tot 20%.

Er is echter ruimte voor optimisme. Als er vooruitgang wordt geboekt in de handelsbesprekingen en de spanningen tegen de zomer afnemen, denkt Ives dat de impact beperkt kan blijven tot een bescheiden 2% tot 5%.

Hij handhaafde een Outperform-rating voor Apple-aandelen, met een koersdoel van $250, waarmee hij zijn vertrouwen in de langetermijnperspectieven van het bedrijf onderstreepte.

“We blijven optimistisch over het langetermijnverhaal van Apple,” zei Ives, waarbij hij de 1,5 miljard iPhone-gebruikers, een geïnstalleerde basis van 2,4 miljard iOS-apparaten en de snelgroeiende dienstensector als belangrijke sterke punten noemde.

“Beleggers moeten verder kijken dan de komende drie maanden en ervan uitgaan dat er vooruitgang wordt geboekt op het Chinese front.”

Analisten passen de koersdoelen voor Apple aan.

Copy link to section

Hoewel Apple op korte termijn enige verlichting kan verwachten, blijft de onzekerheid bestaan.

“Hoewel Apple op korte termijn waarschijnlijk opgelucht is, blijft de onzekerheid bestaan. Uiteindelijk blijven wij vertrouwen op Apple en Tim Cook – die mogelijk nog steeds de garanties voor 500 miljard dollar aan Amerikaanse uitgaven over 4 jaar met de Trump-administratie moet verhogen om helemaal geen tarieven te hoeven betalen,” schreef Melius Research-analist Ben Reitzes maandag in een onderzoeksrapport.

Reitzes behield een koopadvies voor Apple-aandelen, met een koersdoel van $226.

Citi Research-analist Atif Malik sloeg een vergelijkbare toon aan en zei dat het aandeel Apple klaar stond voor een rally na de vrijstelling van de tarieven, maar waarschuwde dat “Apple-producten niet immuun zijn voor een zwakke macro-economische omgeving”.

Malik handhaafde zijn koopadvies voor de aandelen, met een koersdoel van $245.

KeyBanc Capital Markets-analist Brandon Nispel noemde de aankondiging van vrijdag “waarschijnlijk het beste scenario” voor Apple, waardoor het onwaarschijnlijk is dat zijn eerdere neerwaartse koersdoel van $170 zal worden bereikt.

Nispel, die maandag in een rapport het advies voor Apple-aandelen verhoogde van ‘onderwogen’ naar ‘sectorgewicht’, waarschuwde dat Apple’s trage vooruitgang op het gebied van AI en de zwakkere consumentenbestedingen nog steeds uitdagingen vormen, waardoor de techgigant “nog niet helemaal uit de problemen” is na de daling van dit jaar.

Hij uitte ook zijn bezorgdheid over de antitrustzaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen Google, die de geschatte 20 miljard dollar aan zoekopbrengsten die Apple jaarlijks via zijn Safari-browser verdient, in gevaar zou kunnen brengen.

“Dat gezegd hebbende, nu het worstcasescenario van een escalerende handelsoorlog waarschijnlijk van de baan is en smartphones van tarieven zijn uitgezonderd, is het moeilijk om verdere neerwaartse risico’s voor de aandelenmarkt te beargumenteren,” voegde hij eraan toe.

Analisten van JPMorgan hebben hun verwachtingen aangepast en het koersdoel voor het aandeel verlaagd van $270,00 naar $245,00, terwijl ze de rating Overweight handhaven.