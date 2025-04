Avalanche heeft de afgelopen zeven dagen indrukwekkende prestaties geleverd, met een stijging van meer dan 35% tot ongeveer $20 ten tijde van deze publicatie.

De positieve vooruitzichten ontstonden toen de totale waarde die in het protocol was vastgezet (TVL) in april weer steeg, waarmee een einde kwam aan de neerwaartse trend die sinds begin januari had geduurd.

De veranderende sentimenten hebben geleid tot discussies over het potentiële prijsherstel van AVAX.

De altcoin lijkt klaar voor een sprong van 50% ten opzichte van de huidige prijzen naar het psychologische niveau van $30.

Avalanche TVL herstelt zich na langdurige dalingen

DeFillama-gegevens laten zien dat de TVL (Total Value Locked) van Avalanche in april herstelde na een daling sinds begin 2025, en momenteel op $1,27 miljard staat.

Source – DeFillama

Het algemene marktsentiment zorgde ervoor dat de totale waarde van de vastgezette activa in februari onder de $900 miljoen zakte.

Eind maart schommelde het bedrag rond de 1,1 miljard dollar.

Ondertussen betekende dat een aanzienlijke daling ten opzichte van meer dan $1,5 miljard in januari 2025.

Het herstel van de TVL is het eerste signaal van aanhoudende stijgingen, wat wijst op een mogelijk keerpunt voor de AVAX-prijs.

Bovendien presteerde Avalanche beter dan zijn L1- en L2-concurrenten, aangezien de DeFi TVL in de afgelopen maand met ongeveer 15% steeg.

Dat was de snelste groei onder de tien belangrijkste protocollen.

Ethereum, Bitcoin, Berachain, Arbitrum en Aptos zagen aanzienlijke dalingen, terwijl Solana, Binance Smart Chain, Tron en Base bescheiden winsten boekten.

Ondertussen behoorde Avalanche tot de top tien platforms.

De aanzienlijke groei bevestigt het hernieuwde beleggersvertrouwen en de toegenomen activiteit van ontwikkelaars binnen het AVAX-ecosysteem.

Gegevens van Token Terminal laten zien dat het aantal actieve adressen van AVAX (maandelijks) met meer dan 15% is gestegen.

Ook hebben verschillende DeFi-projecten binnen het Avalanche-ecosysteem, waaronder Benqi en Trader Joe, een sterke toename van kapitaalinstroom en een grotere gebruikersbetrokkenheid geregistreerd.

Dergelijke oplevingen benadrukken de heropleving van de toepassingsmogelijkheden van blockchain en de aantrekkingskracht ervan op gebruikers en ontwikkelaars.

AVAX prijsvooruitzichten

Avalanche handelt op $20,11 na een stijging van respectievelijk 2% en 35% in de afgelopen dag en week.

Chart by Coinmarketcap

Het herstellende 24-uurs handelsvolume bevestigt de veranderende sentimenten, waarbij de bulls een overname nastreven.

Technische analyse wijst op de $30-grens als een psychologisch niveau en een cruciale weerstand.

AVAX ondervond meerdere afwijzingen in deze zone medio 2024.

De laatste test van het niveau vond plaats in februari 2025, waarmee de robuustheid werd bevestigd.

Aanhoudende belangstelling van kopers blijft echter essentieel voor een dergelijke opleving.

De altcoin moet de $24 overstijgen en een candle-afsluiting boven de $26 garanderen voor een soepele stijging naar $30.

Dat zou een stijging van 50% betekenen ten opzichte van de huidige prijs van Avalanche.

Een beslissende doorbraak boven de $30 zou de koers van Avalanche naar een positieve trend doen omslaan en langdurige stijgingen in gang zetten.

X-gebruiker en crypto-enthousiast Farid vertrouwt erop dat de AVAX-prijs tegen juli 2025 de $60 zal bereiken.

Desondanks blijven breed gedragen sentimenten essentieel voor het herstel van AVAX.

De cryptosector toont besluiteloosheid, aangezien Bitcoin vast lijkt te zitten op $80.000.

Om de marktrichting naar boven te keren, moet de belangrijkste cryptomunt de weerstand van $90 doorbreken en $100.000 als doel stellen.