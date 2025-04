CartelFi presale bereikt $850.000: moet je nu kopen?

Bitcoin vertoonde maandag tekenen van stabiliteit en bleef stabiel terwijl het bredere marktsentiment licht verbeterde doordat de VS tariefvrijstellingen aanbood aan bepaalde handelspartners.

Hoewel dit enige verlichting bracht en de onmiddellijke zorgen verminderde, bleven de aanhoudende spanningen met China beleggers voorzichtig stemmen.

De afgelopen weken is de cryptomarkt opgeschrikt door volatiliteit, grotendeels veroorzaakt door de oplopende handelsspanningen tussen de VS en China.

Het besluit van het Witte Huis om elektronische import uit China vrij te stellen van wederzijdse tarieven, hielp de onmiddellijke angst te temperen.

Nu de bredere markt stabiliseert, wenden beleggers die op zoek zijn naar asymmetrische kansen – activa in een vroeg stadium met potentieel voor bovengemiddelde rendementen – zich steeds meer tot CartelFi, het nieuwe yield farming-protocol met een kartelthema.

Het project heeft binnen enkele dagen na de start van de presale al ruim $850.000 opgehaald, wat wijst op aanzienlijke vroege belangstelling.

Waarom CartelFi zoveel aandacht trekt

Copy link to section

CartelFi positioneert zich als een disruptieve kracht op het snijvlak van meme-cultuur en gedecentraliseerde financiën (DeFi), en pakt een langdurige tegenstrijdigheid in de cryptowereld aan: de keuze tussen het risicovolle, maar potentieel zeer lucratieve karakter van meme-coins en de stabiliteit van opbrengstgenererende DeFi-protocollen.

Door gespecialiseerde liquiditeitspools aan te bieden die specifiek zijn ontworpen voor meme-coins, transformeert CartelFi doorgaans inactieve speculatieve activa in productief kapitaal.

Dit model stelt beleggers in staat om blootstelling te behouden aan het aanzienlijke opwaartse potentieel van meme-coins, terwijl ze tegelijkertijd rendementen verdienen die traditioneel geassocieerd worden met stabielere DeFi-activa.

Een van de belangrijkste kenmerken van het CartelFi-protocol is het automatische terugkoop- en verbrandingsmechanisme, gefinancierd met maximaal 100% van de geïnde kosten.

Dit creëert een deflatoire druk, bedoeld om de tokenwaarde te ondersteunen en het groeipotentieel op lange termijn te vergroten.

Met miljarden dollars aan meme-tokens die ongebruikt in wallets liggen, wil CartelFi dit slapende kapitaal vrijmaken.

De innovatieve aanpak is bedoeld om te bewijzen dat meme-coins meer kunnen zijn dan speculatieve gokken.

Wat CartelFi aanbiedt

Copy link to section

Yield farming voor meme-coins is tot nu toe een ongrijpbaar concept gebleven – gewild, maar nooit volledig gerealiseerd – totdat CartelFi zich aandiende als een potentiële oplossing.

In het huidige DeFi-landschap houdt het verdienen van rendement doorgaans in dat volatiele activa zoals PEPE of DOGE worden verkocht en opnieuw worden toegewezen aan stabielere, “verantwoorde” activa zoals stablecoins, ETH of blue-chip tokens.

Deze activa worden geplaatst in liquiditeitspools die bescheiden rendementen bieden, vaak niet hoger dan 5-10% APY.

Deze aanpak vormt echter een aanzienlijk probleem voor houders van meme-coins.

Ze worden vaak gedwongen hun tokens op ongunstige momenten te verkopen, waardoor ze verliezen vastleggen of uitstappen voordat een potentiële rally begint.

Dit creëert een inefficiëntie in de markt, waarbij tientallen miljarden dollars aan meme-coins in wallets blijven liggen terwijl houders wachten op de volgende grote stijging.

CartelFi wil dit slapende kapitaal ontsluiten door op maat gemaakte liquiditeitspools aan te bieden die specifiek zijn ontworpen voor meme-assets.

Deze pools bieden hoge APY’s – tot wel 300% op populaire tokens zoals PEPE – waardoor meme-houders rendement kunnen verdienen zonder blootstelling aan potentiële enorme winsten op te geven.

De presale waar iedereen naar uitkijkt

Copy link to section

De CartelFi presale heeft al meer dan $850.000 opgehaald bij vroege investeerders.

De presale is gestructureerd in 30 fasen, waarbij de prijs in elke fase met 5% stijgt – een beloning voor vroege deelnemers en een ingebouwde urgentie om deel te nemen.

Het token, momenteel geprijsd op $0,0305, zal in de volgende fase naar $0,032 stijgen. Investeerders uit de eerste rondes kunnen aanzienlijke winsten verwachten tegen de tijd dat CARTFI de openbare markten bereikt.

Het voorstel van CartelFi – het omzetten van slapend meme-coin-kapitaal in opbrengstgenererende activa – biedt een gedifferentieerde aanpak.

De presale is een unieke kans om deel te nemen aan wat het CartelFi-team omschrijft als het “eerste DeFi-project dat memes in geldmachines verandert”.

Geïnteresseerde investeerders kunnen voor meer informatie direct naar de website van CartelFi gaan.