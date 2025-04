OPEC+-zorgen blijven bestaan nu Kazachstan de productiedoelstellingen overschrijdt.

Volgens een Reuters-bericht is de olieproductie van Kazachstan in de eerste twee weken van april gedaald ten opzichte van het gemiddelde van maart.

Ondanks de daling blijft de productie boven het OPEC+-quotum waaraan Kazachstan zich heeft verbonden na maandenlang de doelstellingen te hebben overschreden, aldus het rapport.

Vorige maand meldde het persbureau dat verschillende andere leden van de OPEC+-groep, waaronder de belangrijkste producent Saudi-Arabië, hun ongenoegen hadden geuit over de toenemende productie van Kazachstan.

De ruwe olieproductie in het Centraal-Aziatische land daalde in de periode 1-13 april met 3% ten opzichte van het gemiddelde van maart.

Deze daling, die resulteerde in een productie van ongeveer 1,82 miljoen vaten per dag, wordt toegeschreven aan een lagere productie in het Tengiz-veld dat door Chevron wordt geëxploiteerd.

Ondanks de daling wordt verwacht dat de productie van Kazachstan in april nog steeds boven het OPEC+-quotum van 1,473 miljoen vaten per dag zal uitkomen.

Kazachstan, een belangrijke olieproducent, heeft de quota die zijn vastgesteld door OPEC+, een samenwerking tussen OPEC en andere olieproducerende landen onder leiding van Rusland, consequent overschreden.

Dit heeft geleid tot klachten van andere leden van het bondgenootschap.

Olieproductie in maart

Volgens OPEC-gegevens steeg de ruwe olieproductie van Kazachstan in maart met 37.000 vaten per dag tot 1,852 miljoen vaten per dag.

Dit overtreft ruimschoots het productiequotum dat het kartel Kazachstan voor maart had toegewezen.

Het persbureau Interfax meldde donderdag dat Kazachstan volgens het ministerie van Energie in april zijn verplichtingen zou nakomen en de eerdere overproductie gedeeltelijk zou compenseren.

De Kazachse olie-industrie omvat deelname van verschillende grote westerse oliemaatschappijen, waaronder Chevron, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies en Eni.

De olieproductie van Kazachstan is gestegen, voornamelijk dankzij een productieverhoging in het Tengiz-olieveld, het grootste van het land, dat wordt geëxploiteerd door Chevron.

Volgens het rapport bedroeg de gemiddelde dagelijkse productie in Tengiz gedurende de eerste 13 dagen van april 111.000 ton (884.000 vaten), een daling ten opzichte van het gemiddelde van 119.340 ton (950.000 vaten) in maart.

CPC (Cost Per Click)

Het Caspian Pipeline Consortium, dat de belangrijkste pijpleiding voor de export van Kazachse olie beheert, heeft te maken gehad met verstoringen als gevolg van drone-aanvallen en geschillen over terminalapparatuur in de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiysk.

In februari werd een CPC-pompstation in Zuid-Rusland aangevallen door een Oekraïense drone, en in maart werd een nabijgelegen oliedepot in brand gestoken, vermoedelijk ook door een Oekraïense droneaanval.

Rusland beperkte opzettelijk het vermogen van de CPC om via de Zwarte Zee te exporteren, een cruciale handelsroute voor het bedrijf.

Vorige week heeft Rusland de exportcapaciteit van het bedrijf gedeeltelijk hersteld.

In maart verhoogde het CPC (Caspian Pipeline Consortium) de dagelijkse oliepompcapaciteit met 0,6% ten opzichte van februari.

Deze toename resulteerde in een dagelijkse productie van 6,602 miljoen ton, wat overeenkomt met 1,69 miljoen vaten per dag.

Ondanks mogelijke verstoringen heeft Kazachstan bevestigd dat de olie-export via de CPC-pijpleiding onverminderd doorgaat.