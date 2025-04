OPEC verlaagt prognose voor groei van de wereldwijde olievraag door impact van Trump-tarieven

De Organisatie van de Olie-exporterende Landen (OPEC) heeft voor het eerst sinds december haar prognose voor de groei van de wereldwijde olievraag in 2025 verlaagd.

OPEC meldde in haar oliemarktrapport van april:

Deze kleine aanpassing is voornamelijk te wijten aan de ontvangen gegevens voor het eerste kwartaal van 2025 en de verwachte impact op de olievraag gezien de recent aangekondigde Amerikaanse tarieven.

De nieuwe prognose voorspelt een toename van 1,30 miljoen vaten per dag in 2025 en 1,28 miljoen vaten per dag in 2026, een daling van 150.000 vaten per dag ten opzichte van de schattingen van de vorige maand voor beide jaren.

De vraag naar olie in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal in 2026 naar verwachting met slechts 100.000 vaten per dag toenemen ten opzichte van het voorgaande jaar, aldus het kartel.

In niet-OESO-landen wordt dit jaar een vraagtoename van 1,2 miljoen vaten per dag verwacht.

De olieprijzen zijn deze maand gedaald door zorgen over de economische groei en de druk van de handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump en het plan van OPEC+ om de productie te verhogen.

Wereldwijde groei en olieprijzen

De OPEC heeft haar prognose voor de wereldwijde economische groei dit jaar verlaagd van 3,1% naar 3,0%, en de prognose voor volgend jaar van 3,2% naar 3,1%.

Ondanks de verklaring van vorige maand dat handelszorgen tot volatiliteit zouden leiden, hield OPEC vast aan zijn prognoses, met de stelling dat de wereldeconomie zich zou aanpassen.

“De wereldeconomie vertoonde aan het begin van het jaar een gestage groei, maar de recente ontwikkelingen op het gebied van de handel hebben de vooruitzichten voor de economische groei op korte termijn onzekerder gemaakt,” aldus OPEC in het rapport.

De olieprijzen behielden een deel van de winst van de eerdere sessie op maandag na de publicatie van het OPEC-rapport, waarbij Brent-olie rond de $65 per vat handelde na de Amerikaanse uitzonderingen op sommige tarieven.

De prijzen zijn echter deze maand tot nu toe nog steeds met meer dan 10% gedaald.

De prognose van OPEC voor de vraag naar olie blijft aan de bovenkant van de verwachtingen van de sector, met de verwachting dat het olieverbruik de komende jaren zal blijven stijgen.

Dit staat in contrast met het standpunt van het Internationaal Energieagentschap, dat voorspelt dat de vraag dit decennium een piek zal bereiken naarmate de wereld overstapt op schonere brandstoffen.

Het in Parijs gevestigde energieagentschap voorspelt ook dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar waarschijnlijk met iets meer dan 1 miljoen vaten per dag zal stijgen.

Het IEA zal dinsdag een update van zijn prognoses voor de vraag naar olie geven.

Productie maart

Volgens het OPEC-rapport produceerde Saoedi-Arabië, de facto leider van de groep, in maart 8,964 miljoen vaten olie per dag, slechts 4.000 vaten per dag meer dan de maand ervoor.

De meeste andere prominente permanente OPEC-lidstaten produceerden in maart minder olie.

De Iraakse productie daalde vorige maand met 34.000 vaten per dag tot onder de 3,981 miljoen vaten per dag.

De Iraanse productie steeg in maart met 12.000 vaten per dag tot 3,335 miljoen vaten per dag, volgens secundaire bronnen die in het OPEC-rapport worden aangehaald.

Ondertussen produceerde Rusland, het grootste bondgenootlid van de OPEC+-groep, in maart 8,963 miljoen vaten olie per dag, slechts 10.000 vaten minder dan in februari.

Rusland is na Saoedi-Arabië de op één na grootste exporteur van ruwe olie ter wereld.

Acht leden van OPEC+, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zijn van plan om deze maand een deel van hun vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag terug te draaien en de productie met 135.000 vaten per dag te verhogen.

In mei besloten deze acht leden van de bredere OPEC+-alliantie de productie met nog eens 411.000 vaten per dag te verhogen.

De bredere OPEC+-ruwe olieproductie daalde in maart met 37.000 vaten per dag tot 41,02 miljoen vaten per dag, mede door productieverminderingen in Nigeria en Irak, zo bleek ook uit het OPEC-rapport.

De productie in Kazachstan stijgt opnieuw.

Het rapport toonde ook aan dat de productie van Kazachstan in maart met 37.000 vaten per dag steeg, waardoor het OPEC+-productiedoel opnieuw werd overschreden.

De toename vond plaats vóór de geplande verhogingen, zoals aangegeven in het rapport, en laat zien dat het land de productiebeperkingen consequent heeft overschreden.

De productie in het Centraal-Aziatische land steeg vorige maand tot 1,852 miljoen vaten per dag, waarmee het OPEC+-quotum van 1,468 miljoen vaten per dag voor januari-maart werd overschreden.

Kazachstan overschreed in maart zijn OPEC+-quotum, maar zal zijn verplichtingen in april nakomen en de overproductie gedeeltelijk compenseren, zo meldde het ministerie van Energie van het land afgelopen donderdag aan persbureau Interfax.