Ruwe olie heeft mogelijk weinig opwaarts potentieel, aangezien een overaanbod de markt in zijn greep houdt.

Er is momenteel geen tekort aan ruwe olie in de wereld. Integendeel, de wereld zwemt in de ruwe olie.

De vrees voor een aanzienlijk overaanbod op de markt werd versterkt door het recente besluit van de Organisatie van de Olie-exporterende Landen en bondgenoten om de olieproductie in mei met een verrassend grote hoeveelheid te verhogen.

Gezien het feit dat de wereldwijde vraag naar olie het afgelopen jaar laag is gebleven, met minder olie-import door China, lijken de risico’s aan de aanbodzijde veel groter.

De aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China hebben ook de bezorgdheid gewekt dat de vraag in het Aziatische land verder kan dalen.

“Zelfs zonder grote neerwaartse bijstellingen zal het overaanbod op de oliemarkt waarschijnlijk aanzienlijk groter zijn dan eerder verwacht, als gevolg van de onverwacht sterke toename van de OPEC+-productie vanaf mei,” zei Barbara Lambrecht, grondstoffenanalist bij Commerzbank AG.

Dit zal de wereldwijde olieprijzen dit jaar waarschijnlijk laag houden.

Commerzbank had vorige week haar olieprijsvoorspellingen naar beneden bijgesteld.

Eind 2025 verwacht de Duitse bank een gemiddelde prijs van $65 per vat Brent-olie, tegenover de eerdere schatting van $75 per vat.

Commerzbank verwacht een licht herstel van de wereldwijde prijzen in 2026, naarmate de vraag stabiliseert en de uitbreiding van de olieproductie buiten de OPEC vertraagt.

Het beeld blijft dit jaar somber wat betreft het wereldwijde overaanbod van olie.

Niet-OPEC-aanbod

De prognoses van de OPEC lieten zien dat het olieaanbod van landen buiten de OPEC in 2025 waarschijnlijk met 900.000 vaten per dag zal stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar.

“De belangrijkste groeimotoren zullen naar verwachting de VS, Canada, Brazilië en Argentinië zijn,” aldus het kartel maandag in zijn maandelijkse rapport over de oliemarkt.

De zeevrachtexporten in maart vanuit niet-OPEC+-bronnen bereikten een recordhoogte, met een stijging van 6% ten opzichte van de voorgaande maand, volgens gegevens van Vortexa.

Deze groei keert de stagnatietrend om die gedurende het grootste deel van 2024 werd waargenomen.

Source: Vortexa

De belangrijkste factoren achter deze toename zijn de gestegen export vanuit Brazilië, Colombia en het Verenigd Koninkrijk in het Atlantische bekken, en West-Canada (TMX-vaten) in het Pacifische bekken.

Vortexa-gegevens toonden aan dat de Amerikaanse export in februari en maart 2025 net onder de 4 miljoen vaten per dag bleef, en dat de groei van het Amerikaanse aanbod, die in 2023 de toename van het aanbod buiten OPEC+ stimuleerde, sinds begin 2024 is vertraagd en zelfs is afgenomen.

De oosterse wereld neemt de voorraad af.

“Voorlopig is de toename van het aanbod grotendeels opgevangen door de importvraag uit het Oosten,” zei Rohit Rathod, senior marktanalist bij Vortexa, in een rapport.

Begin januari legden de VS aanzienlijke, scheepsspecifieke sancties op, wat zorgen baarde over de voortdurende beschikbaarheid van gesanctioneerde vaten uit Rusland, Iran en Venezuela.

Dit leidde tot een golf van paniekaankopen door India, China en andere Aziatische landen.

Rathod zei:

Deze vaten beginnen pas net in Azië aan te komen, terwijl de Russische en Iraanse export tot nu toe grotendeels onverstoord doorgaat, ondanks de logistieke uitdagingen die verband houden met de sancties.

Bovendien zal het terugdraaien van de vrijwillige productieverlagingen van OPEC+ vanaf april waarschijnlijk de beschikbaarheid van vaten vergroten.

Olie in tanks en tankers stijgt.

De onshore ruwe olievoorraden zijn toegenomen, ondanks de sterke stijging van de wereldwijde export van ruwe olie. Dit wordt toegeschreven aan onderhoudswerkzaamheden in het voorjaar en een afname van de vraag naar ruwe olie, veroorzaakt door lagere raffinagemarges in het Atlantische bekken.

“Naast de voorraadvorming zien we ook een toename van olie op het water, gedreven door langeafstandstransporten van het Atlantische bekken naar het Pacifische bekken, als gevolg van de sterke vraag ten oosten van Suez,” voegde Rathod eraan toe.

De ruwe oliemarkten zijn sinds half februari met 120 miljoen vaten gegroeid, als gevolg van een combinatie van factoren.

Source: Vortexa

Dit heeft de prijzen van ruwe olie onder druk gezet, die al onder druk stonden door het marktsentiment na de aankondiging van wederzijdse tarieven door de Amerikaanse president Donald Trump op 2 april.

‘Hoewel de ruwe olie in tanks en tankers al het seizoensgemiddelde bereikt, zal deze trend waarschijnlijk aanhouden naarmate er meer olie over lange afstand aankomt en de huidige prijzen Chinese kopers mogelijk stimuleren om meer ruwe olie op te slaan’, merkte Rathod verder op.

“Het lijkt momenteel zeer waarschijnlijk dat de wereldwijde voorraadopbouw op land en op zee de gemiddelde seizoenspieken in het tweede kwartaal zal overtreffen.”

Dubbele klap voor de prijzen

“Op 3 april kregen de ruwe olieprijs een dubbele klap van de OPEC+-groep, die aankondigde de vrijwillige productieverlagingen terug te draaien,” zei Rathod.

De huidige strategie lijkt de afbouw van de productieverminderingen te versnellen door de ruwe olieproductie vanaf mei met 411.000 vaten per dag te verhogen.

De prijs van Brent-olie is onlangs onder de $65 per vat gedaald als gevolg van deze onverwachte toename van het aanbod.

OPEC+ heeft aangegeven dat productieverhogingen mogelijk worden stopgezet of zelfs teruggedraaid, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Maar voorlopig kan de grotere dan verwachte verlaging van de Saoedische OSP’s wijzen op een toezegging om de productieverlagingen terug te draaien en marktaandeel in Azië te winnen, waardoor de druk op niet-conforme OPEC+-producenten toeneemt.