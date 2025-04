HPE-aandeel stijgt na bericht over belang van $1,5 miljard van Elliott Investment

Elliott Investment Management heeft in stilte een belang van meer dan $1,5 miljard opgebouwd in Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE), waarmee het een van de vijf grootste aandeelhouders van het netwerk- en softwarebedrijf is geworden, aldus een Bloomberg-rapport op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak.

Het activistische hedgefonds, bekend om zijn agressieve aandeelhouderscampagnes in de technologiesector, zal naar verwachting aandringen op veranderingen om de aandeelhouderswaarde bij HPE te verhogen, hoewel de exacte eisen nog niet bekend zijn, aldus het rapport.

Zowel Elliott als HPE weigerden commentaar te geven op de ontwikkelingen.

De aankondiging zorgde ervoor dat de aandelen van HPE dinsdagochtend met maar liefst 8,8% stegen, voordat de winst weer afnam. Op het moment van schrijven stond het aandeel ongeveer 4,6% hoger.

Ondanks de opleving staat het aandeel nog steeds meer dan 30% lager dan aan het begin van het jaar, wat de aanhoudende zorgen van beleggers over de richting en winstgevendheid van het bedrijf weerspiegelt.

AI-boom laat HPE achterblijven

Hoewel de golf van kunstmatige intelligentie de vraag naar servers en netwerkhardware sterk heeft gestimuleerd, heeft HPE moeite gehad om van dit momentum te profiteren in vergelijking met concurrenten zoals Dell Technologies.

In maart waarschuwde het bedrijf voor aanzienlijk lagere winsten voor het jaar, onder verwijzing naar de gevolgen van tarieven, lage marges op servers en interne operationele problemen.

Destijds kondigde het bedrijf ook plannen aan om 3000 banen te schrappen.

Analisten waren kritisch. Woo Jin Ho van Bloomberg Intelligence zei dat de prognoses van het bedrijf wezen op “aanzienlijke inefficiënties”, terwijl Deutsche Bank de prestaties van HPE in het eerste kwartaal “teleurstellend” noemde.

Ondanks de werking van de USMCA (VS-Mexico-Canada-overeenkomst), die sommige tariefbelemmeringen verlicht, blijft het bedrijf te kampen met tegenwind op het gebied van winstgevendheid.

Elliots staat bekend om zijn succesvolle ommekeeroperaties.

Elliott heeft een gevestigde reputatie in de tech-industrie, nadat hij met succes veranderingen heeft bewerkstelligd bij bedrijven als Salesforce, SAP en Citrix.

Opvallend is dat Citrix in 2022 voor 13 miljard dollar werd overgenomen door Elliott en Vista Equity Partners.

Bij Salesforce dwong het hedgefonds groeiplannen door die het bedrijf hielpen een proxy-strijd te voorkomen. SAP verving zijn CEO binnen zes maanden nadat de betrokkenheid van Elliott openbaar werd.

Het bedrijf had ook een langdurig belang in Dell, dat HPE sindsdien aanzienlijk heeft overtroffen.

De aandelen van Dell zijn sinds de terugkeer op de beurs in 2018 met bijna 300% gestegen.

De focus verschuift naar de Juniper-deal en het leiderschap.

HPE, dat in 2015 werd afgesplitst van HP Inc., wordt momenteel geleid door Antonio Neri.

Onder zijn leiding is het bedrijf een actieve overnemer geweest. Belangrijke aankopen zijn onder meer Nimble Storage in 2017 en Cray Inc. in 2019.

De grootste deal tot nu toe – een overname van Juniper Networks ter waarde van $14 miljard, eerder dit jaar aangekondigd – is op regelgevingsproblemen gestuit.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een rechtszaak aangespannen om de fusie te blokkeren op grond van mededingingsrecht, waardoor de toekomst van de transactie onzeker is geworden.

Een rechtszaak is gepland voor juli. De deal is van strategisch belang omdat deze de netwerkactiviteiten van HPE aanzienlijk zou versterken te midden van de toenemende vraag naar AI-gerelateerde infrastructuur.

Met de betrokkenheid van Elliott neemt de speculatie toe dat er grote operationele of leiderschapsveranderingen op komst zijn.

Het fonds heeft eerder met succes de samenstelling van raden van bestuur veranderd en zelfs topmanagers gedwongen af te treden, zoals te zien was bij Crown Castle en Johnson Controls.

Voorlopig lijken beleggers optimistisch over de intrede van Elliott, in de hoop dat dit de groei en discipline bij de onderpresterende ondernemingsgigant nieuw leven kan inblazen.