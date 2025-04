PepeX-token floreert terwijl prijzen van Dogecoin en Bitcoin stagneren

Te midden van de aanhoudende economische onzekerheden blijft angst de belangrijkste emotie in de cryptocurrency-wereld. Daarom ondervinden de meeste grote en meme-tokens hindernissen op hun moeizame weg naar herstel. Meer specifiek staan de meeste meme-tokens onder druk omdat enthousiastelingen kiezen voor de stabiliteit van Bitcoin.

Desondanks floreren nieuwe projecten waarvan het groeipotentieel gebaseerd is op het vermogen om bestaande uitdagingen in de cryptowereld op te lossen. PepeX, een dergelijk meme-project, heeft in slechts drie weken al meer dan $1,3 miljoen opgehaald. De missie is om eerlijke lanceringen weer eerlijk te maken door gatekeeping te elimineren en de controle in handen van de community te leggen.

Dogecoin prijs onder druk doordat beleggers kiezen voor stabiliteit van Bitcoin

Copy link to section

Door de aanhoudende marktvolatiliteit en het verwachte herstel van de cryptomarkt lijken beleggers zich te haasten naar de stabiliteit van Bitcoin. Daardoor staan meme -tokens met een lagere liquiditeit, zoals Dogecoin, onder verkoopdruk.

Hoewel de koers boven de steunzone van $0,1500 is gebleven, handelt deze nog steeds onder de 25- en 50-daagse EMA’s, zoals te zien is op de dagelijkse koersgrafiek. Op korte termijn kan de koers binnen een bepaalde band blijven bewegen. Hierbij is $0,1750 een weerstandszone die de moeite waard is om in de gaten te houden.

Boven dat niveau kan een verbeterd marktsentiment de bulls de kans geven om het volgende doel van $0,1856 te bereiken. Deze hypothese wordt echter ongeldig als de koers onder de gemarkeerde steunzone zakt.

PepeX houdt opwaartse trend vast, terwijl meme-liefhebbers inzetten op het potentieel ervan

Copy link to section

Dankzij de razend populaire meme-cultuur zijn verschillende ontwikkelaars cryptomiljonair geworden. Dit vereist echter vaak geavanceerde technische vaardigheden, waardoor particuliere beleggers die ook een graantje willen meepikken, buiten de boot vallen.

PepeX wil deze uitdaging oplossen door elke vorm van gatekeeping te elimineren. Als eerste AI-gestuurde tokenisatie-launchpad stelt het crypto-enthousiastelingen zonder programmeervaardigheden in staat om hun tokens eenvoudig te creëren, te branden en op de markt te brengen.

Tegelijkertijd beschermt het de investeringen van de houders door ervoor te zorgen dat 95% van het totale aanbod van de token voor de openbare verkoop is. Mocht het project mislukken, dan verliezen de makers hun 5% aan de gemeenschap.

De focus van PepeX op eerlijkheid, transparantie en toegankelijkheid heeft de aandacht getrokken van slimme investeerders; er is in slechts 3 weken meer dan $1,3 miljoen opgehaald. Vroege houders hebben dan ook een onweerstaanbare kans om flinke winsten te behalen tijdens de huidige presale en daarna. Wat begon met een tokenprijs van $0,02, staat nu al op $0,0243 en zal naar verwachting $0,0823 bereiken tegen het einde van de 30-fasen durende presale. Haast je en koop PepeX hier.

Bitcoin prijs gesteund door stabiliteit terwijl bulls herstel in het vizier hebben

Copy link to section

Terwijl crypto-enthousiastelingen uitkijken naar een herstel, is Bitcoin vanwege zijn stabiliteit naar voren gekomen als het voorkeursactief. Zelfs met angst als overheersende emotie in de cryptocurrency-wereld, heeft het zich stabiel gehouden boven de cruciale steunzone van $82.000.

Een blik op de dagelijkse prijsgrafiek laat zien dat de koers boven de korte termijn EMA handelt, terwijl het probeert de weerstand langs de 50-daagse EMA op $85.750 te doorbreken. Als meer kopers de markt betreden, zal het verbeterde marktsentiment de Bitcoin-prijs waarschijnlijk hoger duwen naar het weerstandsniveau van $89.075.