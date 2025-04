De Britse regering maakte dinsdag bekend dat ze een brandstoflevering had veiliggesteld, waardoor de laatste hoogovens van het land nog minstens een paar weken in bedrijf kunnen blijven, aldus een bericht van Reuters.

Deze stap is de laatste in een reeks wanhopige pogingen van de regering om de binnenlandse productie van primair staal te behouden.

De Britse regering heeft snel gehandeld om voldoende cokeskolen en ijzererts te verwerven.

Dit is cruciaal voor het in stand houden van de werking van de verliesgevende hoogovens in Noordoost-Engeland.

Noodwetten

Copy link to section

De urgentie van de situatie bracht de regering ertoe om zaterdag noodwetten aan te nemen, waardoor zij de operationele controle over de locatie kregen.

Deze stap betekende de effectieve overdracht van de controle van de Chinese eigenaren, de Jingye Group, en benadrukt de toewijding van de overheid om de noodzakelijke middelen te garanderen voor de voortzetting van de exploitatie van dit cruciale industriële bezit.

De exploitatie van de ovens vormde een aanzienlijke financiële uitdaging.

De constante behoefte aan brandstof, in combinatie met de moeilijkheid om ze na het uitschakelen weer op te starten, betekende dat ze een continue en aanzienlijke belasting van de middelen vormden.

Dit werd nog verergerd door het feit dat ze met verlies werkten en elke dag dat ze actief bleven 700.000 pond (gelijk aan $922.950) verloren.

Deze situatie benadrukte de dringende noodzaak om de operationele inefficiënties en financiële verliezen die met de ovens gepaard gingen aan te pakken.

Afhankelijkheid van oude ovens

Copy link to section

Het ontbreken van operationele ovens in Groot-Brittannië zou een domino-effect hebben op meerdere cruciale industrieën.

Het land zou sterk afhankelijk worden van import om zijn spoorweg-, bouw- en automobielsector in stand te houden.

Deze afhankelijkheid van externe bronnen voor essentiële materialen zou bijzonder riskant zijn gezien het huidige mondiale klimaat, gekenmerkt door handelsoorlogen en geopolitieke instabiliteit.

Bovendien kunnen deze factoren leiden tot verstoringen in de toeleveringsketens, prijsschommelingen en potentiële tekorten, wat allemaal ernstige gevolgen kan hebben voor de Britse economie en haar industriële basis.

Het belang van binnenlands staal

Copy link to section

Minister van Economische Zaken Jonathan Reynolds benadrukte het cruciale belang van binnenlands staal voor het succes van de ambitieuze plannen van de regering om de verouderde infrastructuur van Groot-Brittannië te moderniseren.

Hij benadrukte dat belangrijke Britse industrieën, die centraal staan in deze revitaliseringsinspanningen, sterk afhankelijk zijn van een consistente en betrouwbare aanvoer van in eigen land geproduceerd staal.

Deze verklaring onderstreept de toewijding van de regering aan de ondersteuning van de binnenlandse staalindustrie en de erkenning van haar cruciale rol bij het bereiken van bredere nationale economische en infrastructurele doelstellingen.

Na bevestiging van de betaling door de overheid voor de brandstoflevering, zal Reynolds naar de oostkusthaven van Immingham reizen.

De zending, afkomstig uit de Verenigde Staten, was opgeslagen in de haven van Immingham totdat het betalingsgeschil was opgelost.

Reynolds’ bezoek aan de haven zal samenvallen met het laden van de brandstof voor het verdere transport, waarmee de laatste fase van deze transactie wordt afgerond.

In een positieve wending is een afzonderlijk schip met cruciale grondstoffen, namelijk cokeskolen en ijzererts, vrijgegeven in Australië en nu op weg naar Groot-Brittannië.

Deze ontwikkeling volgt op de succesvolle afhandeling van een juridisch geschil dat de verzending eerder had vertraagd.

De oplossing omvatte een betaling van de overheid, waardoor de broodnodige middelen naar de Britse kusten konden komen.