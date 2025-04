BP is ‘zeker een overnamekandidaat’, zegt een marktexpert.

De versterkte focus van BP PLC (NYSE: BP) op hernieuwbare energie ten koste van de kernactiviteiten in olie en gas heeft de afgelopen 12 maanden geleid tot een sterke daling van de aandelenkoers.

Hoewel de energiegigant al heeft toegezegd de uitgaven aan hernieuwbare energie te verlagen en zich opnieuw te richten op de olie- en gassector in een poging het vertrouwen van beleggers te herstellen, heeft de schade aan de aandelenkoers BP al tot een aantrekkelijke overnamekandidaat gemaakt.

“BP is zeker een potentiële overnamekandidaat – daar bestaat geen twijfel over,” vertelde Maurizio Carulli, analist bij Quilter Cheviot, onlangs in een interview met CNBC.

De aandelen van BP staan momenteel meer dan 30% lager dan hun hoogste punt in 52 weken.

Zou Shell BP kunnen benaderen met een overnamebod?

Copy link to section

De aanhoudende zwakte van het BP-aandeel heeft speculaties aangewakkerd dat concurrent Shell een overname zou overwegen om zijn positie op de wereldwijde energiemarkten te versterken.

Volgens Allen Good, directeur aandelenonderzoek bij Morningstar, zou een mogelijke transactie tussen Shell en BP waarschijnlijk een fusie zijn in plaats van een volledige overname.

Een mogelijke overeenkomst tussen de twee zal echter waarschijnlijk mededingingsbezwaren oproepen, betoogde Carulli van Quilter Cheviot in zijn interview met CNBC.

Zijn opmerkingen komen slechts enkele weken nadat activistische belegger Elliott Management een belang van 5,0% in BP bekendmaakte.

Chevron zou een potentiële overnamekandidaat voor BP kunnen zijn.

Copy link to section

Een andere potentiële overnamekandidaat voor BP zou Chevron Corp uit Houston kunnen zijn, vooral nu het lot van de deal met Hess van $53 miljard op het spel staat door juridische onzekerheid.

Als het Amerikaanse bedrijf de Hess-transactie niet kan afronden, zou het in Londen gevestigde BP een goed genoeg alternatief kunnen bieden om aan zijn toezegging tot wereldwijde expansie te voldoen.

Een dergelijke transactie is waarschijnlijk zinvol, aangezien BP “de meest aan de VS blootgestelde van alle grote oliemaatschappijen is, zelfs meer dan Exxon en Chevron”, merkte Michele Della Vigna van Goldman Sachs op in een recent interview met CNBC.

BP genereert momenteel ongeveer 40% van zijn kasstroom in de VS.

Is het de moeite waard om in 2025 in BP-aandelen te investeren?

Copy link to section

BP was ooit het meest gevierde olie- en gasbedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

In februari rapporteerde het bedrijf een onderliggende winst tegen vervangingskosten van $1,169 miljard voor het vierde kwartaal, wat lager was dan de prognose van experts van $1,2 miljard en een daling van 61% op jaarbasis betekende.

Destijds schreef BP zijn teleurstellende resultaat toe aan “lagere gerealiseerde raffinagemarges, grotere impact van onderhoudswerkzaamheden, seizoensgebonden lagere klantvolumes en brandstofmarges”.

Ondanks de aanhoudende zwakte is het energieaandeel echter niet uit de gratie geraakt bij Wall Street-analisten.

De consensusbeoordeling van BP-aandelen staat nog steeds op “overwogen” met een gemiddeld koersdoel van ongeveer $36, wat een potentieel opwaarts potentieel van ruim 30% vanaf hier aangeeft.

Bovendien biedt het BP-aandeel momenteel een aantrekkelijk dividendrendement van 6,90%, waardoor het op de huidige niveaus enigszins aantrekkelijker is om te bezitten.