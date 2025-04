OPEC ontvangt bijgewerkte compensatieplannen voor productievermindering van Irak, Kazachstan en anderen.

De Organisatie van de Olie-exporterende Landen (OPEC) maakte woensdag bekend dat zij herziene plannen heeft ontvangen van de lidstaten Irak en Kazachstan, evenals van andere landen binnen het bondgenootschap, waarin hun strategieën voor de implementatie van aanvullende olieproductieverlagingen worden beschreven.

Deze bezuinigingen zijn bedoeld om de overproductie te compenseren die de afgelopen maanden de overeengekomen quota van de organisatie heeft overschreden.

Deze stap onderstreept OPEC’s toewijding aan het handhaven van de stabiliteit op de wereldwijde oliemarkt door ervoor te zorgen dat de productieniveaus overeenkomen met de vooraf bepaalde doelen.

Door het probleem van overproductie aan te pakken en corrigerende maatregelen te nemen, wil OPEC een overaanbod van olie voorkomen, wat zou kunnen leiden tot een verdere prijsdaling en een negatieve impact op de economieën van olieproducerende landen.

De OPEC en haar bondgenoten, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, hebben sinds eind 2022 aanzienlijke productieverlagingen van olie doorgevoerd.

Momenteel houdt het kartel bijna 6 miljoen vaten ruwe olie per dag van de markt. Dit komt neer op ongeveer 6% van de totale wereldwijde olievoorziening.

Deze bezuinigingen omvatten ook een vrijwillige productievermindering van 2,2 miljoen vaten per dag door acht OPEC+-landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland.

Het bijgewerkte compensatieplan van de OPEC verhoogt de maandelijkse productieverminderingen, die nu variëren van 196.000 vaten per dag tot 520.000 vaten per dag, met ingang van deze maand tot juni 2026, aldus het kartel in een officiële verklaring.

Het vorige plan voorzag in lagere bezuinigingen, variërend van 189.000 tot 435.000 vaten per dag.

(Numbers in million barrels per day), Source: OPEC

Olieprijzen krijgen steun.

Copy link to section

De oliemarkt zou verder worden ondersteund als de geplande productieverlagingen volledig worden doorgevoerd.

Dit komt doordat deze bezuinigingen de geplande productieverhoging van 411.000 vaten per dag door andere OPEC+-leden in mei grotendeels zouden compenseren.

Acht leden van het OPEC+-verbond kwamen begin deze maand onverwacht overeen om de ruwe olieproductie in mei met 411.000 vaten per dag te verhogen. Dit drukte op het sentiment, waardoor de olieprijzen daalden.

Het kartel is van plan om vanaf april de vrijwillige productieverlaging van 2,2 miljoen vaten per dag geleidelijk af te bouwen door de productie met 135.000 vaten per dag te verhogen.

De markt verwachtte ook in mei een vergelijkbare stijging.

Deskundigen zeiden echter dat de productiestijging minimaal zou zijn vanwege de compensatieplannen van de lidstaten binnen het OPEC+-verbond.

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van Brent-ruwe olie op de Intercontinental Exchange $66,01 per vat, een stijging van 2% ten opzichte van de vorige slotkoers.

Grootste overproducenten

Copy link to section

Volgens de woensdag door de OPEC bekendgemaakte compensatieplannen zijn zeven leden – Saudi-Arabië, Rusland, Irak, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Kazachstan en Oman – verantwoordelijk voor de productieverlagingen.

Algerije is ook in de tabel opgenomen, maar heeft geen verplichte verlaging. In mei zullen zes van de zeven leden in totaal 378.000 vaten per dag minder produceren.

OPEC+ heeft zijn plan meerdere malen herzien omdat de lidstaten zich niet aan de afgesproken productieverlagingen hielden.

Irak, de grootste overproducent binnen de OPEC, is van plan zijn inspanningen om de compensatieverminderingen te halen te vergroten. Volgens een bericht van Reuters zijn de toewijzingen van ruwe olie aan klanten voor leveringen in mei aanzienlijk lager.

De tabel in het persbericht van de OPEC gaf aan dat Irak en Kazachstan de grootste overproductie hebben die tegen juni 2026 moet worden gecompenseerd, respectievelijk 1,93 miljoen vaten per dag en 1,3 miljoen vaten per dag.