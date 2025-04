Zullen tarieven de productie echt terugbrengen naar de VS?

President Trump blijft beweren dat zijn ongekende tarieven op andere landen zullen helpen om de productie terug naar de VS te halen.

Een recente enquête van CNBC suggereert echter dat er verschillende obstakels zijn verbonden aan binnenlandse productie die Amerikaanse bedrijven er mogelijk nog steeds van weerhouden om toeleveringsketens naar de VS te verplaatsen.

Amerikaanse aandelen hebben de afgelopen sessies een deel van hun verloren terrein teruggewonnen nadat het Witte Huis instemde met een pauze van 90 dagen op bijna al zijn wederzijdse tarieven, met uitzondering van de tarieven die het op China heeft geheven.

Toch staat de benchmarkindex S&P 500 op het moment van schrijven bijna 15% lager dan aan het begin van het jaar.

De productiekosten in de VS zijn aanzienlijk hoger.

Ruim de helft van de deelnemers aan het CNBC-onderzoek zei dat Amerikaanse bedrijven met enorm hogere kosten te maken zouden krijgen als ze de productie naar de VS zouden verplaatsen.

Bedrijven zullen er zelfs de voorkeur aan geven om toeleveringsketens naar andere landen met lage tarieven te verplaatsen, aangezien het terugbrengen van toeleveringsketens naar de VS de productiekosten ongeveer zou verdubbelen.

Vergeleken daarmee zal het verplaatsen van de productie naar landen met lagere tarieven veel kosteneffectiever blijken, voegden ze eraan toe.

Trumps tarieven zullen er waarschijnlijk toe leiden dat China een deel van zijn dominantie in de productie verliest.

Volgens de nieuwe CNBC Supply Chain-enquête zal het echter waarschijnlijk niet de VS zijn die daarvan profiteert.

Waarom produceren bedrijven anders dan in de VS?

Een andere belangrijke reden die in het CNBC-onderzoek naar voren kwam waarom bedrijven mogelijk geen productie naar de VS verplaatsen na de invoering van de Trump-tarieven, was het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten.

Volgens Apple-CEO Tim Cook zou een bijeenkomst van gereedschapsingenieurs in China meerdere voetbalvelden kunnen vullen.

In de VS zou het misschien niet eens een kamer vullen.

Dat is een grote hindernis bij het terughalen van de productie naar de VS, zoals de regering-Trump zo graag wil – “de beroepsmatige expertise in China is zeer diepgaand”, voegde Cook vorig jaar in een interview eraan toe.

Belastingvoordelen zijn onvoldoende om de productie naar eigen land te halen.

President Trump heeft bedrijven die zich inzetten voor het terughalen van toeleveringsketens naar de VS aanzienlijke belastingvoordelen beloofd.

Maar de belastingvoordelen zijn niet voldoende om de sterk gestegen kosten van binnenlandse productie te compenseren, aldus de respondenten van het CNBC-onderzoek.

Over het algemeen vonden de meeste deelnemers aan het onderzoek de nieuwe handelspolitiek van Trump meer op ‘pesten’ lijken richting het Amerikaanse bedrijfsleven.

Experts vrezen dat tarieven dit jaar een handelsoorlog kunnen uitlokken en de Amerikaanse economie in de tweede helft van 2025 in een recessie kunnen storten.

Dat heeft ertoe geleid dat verschillende Wall Street-analisten de afgelopen weken hun eindjaardoelen voor de S&P 500 hebben verlaagd.

Bank of America verlaagde bijvoorbeeld vorige week zijn jaardoel voor de S&P 500 naar 5600, wat een potentieel opwaarts potentieel van slechts 3,0% vanaf hier aangeeft.