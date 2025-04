PepeX versus Dogecoin: Waarom PepeX een betere investering is in 2025

Ondanks de flinke klap voor AI-aandelen de afgelopen maanden, staat kunstmatige intelligentie dit jaar nog steeds centraal in alle financiële discussies.

Eerder deze maand kondigde Meta Platforms plannen aan om $1 miljard te investeren in de bouw van een nieuw datacenter in Wisconsin, wat aangeeft dat het bedrijf een aanhoudende vraag naar AI verwacht.

Zo’n verhaal maakt niet alleen AI-aandelen aantrekkelijk om te bezitten bij een terugval, maar ook een heleboel op kunstmatige intelligentie gerichte meme-coins. Hieronder vallen de opkomende PepeX.

De vraag die PepeX tijdens zijn eigen presale heeft aangetrokken, suggereert dat het in 2025 mogelijk een betere investering zal blijken te zijn dan zelfs gevestigde namen als Dogecoin.

PepeX moet nog een explosieve groei doormaken

Meme-coins staan bekend om hun explosieve groei in de beginfase. Niet alle coins slagen er echter in om dit momentum op de lange termijn vast te houden.

De beste tijd om in een meme-coin te investeren is dus in de beginfase. Zodra een meme-coin zijn hoogtepunt heeft bereikt, wordt investeren erin aanzienlijk risicovoller.

Dat maakt PepeX op het moment van schrijven veel aantrekkelijker om te bezitten dan Dogecoin. Het eerste project bevindt zich in een zeer vroeg stadium, terwijl de laatste zijn eerste fase van explosieve groei al heeft doorgemaakt.

De kans op een winst van 100x met PepeX in 2025 is daarom veel groter dan met Dogecoin.

AI-narratief om investeerders naar PepeX te trekken

Een andere reden om PepeX boven Dogecoin te verkiezen, is het feit dat PepeX een AI-gestuurde meme-coin is.

PepeX maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om het lanceren en marketen van nieuwe memes veel gemakkelijker te maken. Het AI-aspect zal waarschijnlijk op termijn meer investeerders naar PepeX trekken dan Dogecoin, dat dit aspect mist.

Bovendien wordt de markt voor kunstmatige intelligentie volgens Statista verwacht te groeien met een samengestelde jaarlijkse groei van meer dan 27% tot het einde van dit decennium.

Dat is een opwindend groeitempo waaraan beleggers blootgesteld worden met een investering in PepeX in plaats van Dogecoin.

PepeX heeft betere tokenomics dan Dogecoin

Het aanbodmodel van Dogecoin is oneindig, wat betekent dat er geen limiet is aan het aantal tokens dat kan worden gecreëerd. Dit roept zorgen op over inflatie op de lange termijn, wat de waarde van individuele tokens kan verwateren.

PepeX daarentegen heeft een doordacht tokenomics-model dat vraag en aanbod in evenwicht brengt. Het bevat mechanismen zoals tokenverbranding en beloningen voor langetermijnhouders, waardoor een duurzamere groeitraject wordt gegarandeerd.

