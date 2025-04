CartelFi prijzen zullen binnenkort stijgen, zelfs terwijl bredere cryptomarkt vastzit

De cryptomarkten bleven zondag binnen een bepaalde bandbreedte, waarbij Bitcoin onder de $85.000 bleef hangen en handelaren weinig risicobereidheid toonden voor altcoins.

Bitcoin heeft zich deze week grotendeels binnen een smalle band van 2% tussen $83.000 en $85.000 bewogen.

De relatieve rust volgt op scherpe schommelingen eerder in april, toen Trumps aankondigingen over tarieven Bitcoin naar dieptepunten van meerdere maanden onder de $75.000 duwden.

Ondertussen heeft één nieuw project de bredere markt weten te overtreffen.

Het project dat de aandacht trekt is CartelFi, het nieuwe yield farming-protocol met een kartelthema.

De presale van het project heeft al meer dan $1 miljoen opgebracht.

CartelFi: het project dat voor opschudding zorgt op de markt

CartelFi genereert veel aandacht om een simpele reden: het pakt eindelijk een langdurige inefficiëntie in de cryptomarkten aan die niemand anders heeft opgelost.

Meme-coins, ondanks hun speculatieve aantrekkingskracht en virale prijsbewegingen, werden altijd al beschouwd als ballast tussen de rally’s door.

In het huidige DeFi-landschap vereist het verdienen van rendement meestal de verkoop van volatiele activa zoals PEPE of DOGE en de herallocatie naar stabielere, “verantwoorde” activa zoals stablecoins, ETH of blue-chip tokens.

Hierdoor zit miljarden aan kapitaal vast, zonder rendement en zonder productief gebruik, terwijl DeFi-protocollen die zijn gebouwd voor stablecoins en blue chips consistente rendementen genereren voor risicomijdender kapitaal.

Yield farming voor meme-coins is al jaren een theoretisch streven, maar niemand heeft het op grote schaal uitgevoerd.

De kerninnovatie van CartelFi is het creëren van liquiditeitspools die specifiek zijn afgestemd op deze meme-tokens, met rendementen tot wel 300% op namen als PEPE – cijfers die ongekend zijn in de conventionele DeFi-wereld.

CartelFi presale: prijzen stijgen binnenkort

De CartelFi presale vertoont geen tekenen van afnemende belangstelling; er is al meer dan $1 miljoen opgehaald en de interesse van investeerders blijft toenemen.

Het presale-model, gestructureerd in 30 stapsgewijze fasen met elk een prijsverhoging van 5%, is ontworpen om vroege deelname te belonen en tegelijkertijd een aanhoudende koopdruk te handhaven.

Tegen de huidige prijs van $0,0336 biedt het vroege investeerders onmiddellijke papieren winsten en het potentieel voor aanzienlijk hogere rendementen zodra CARTFI op de openbare markten wordt genoteerd.

De prijs van CartelFi zal binnen twee dagen stijgen.

De aantrekkingskracht van CartelFi wordt gevoed door het unieke aanbod: het omzetten van inactief meme-coin-kapitaal in productieve, rendement genererende activa.

CartelFi positioneert zichzelf als een functioneel, inkomsten genererend DeFi-platform, gebouwd op het speculatieve DNA van de meme-cultuur.

Nu de presale fasen snel ten einde lopen en de kapitaalinstroom toeneemt, wordt de campagne van CartelFi een van de opvallendere aanbiedingen in een markt die klaar is voor risicovolle, maar potentieel zeer lucratieve investeringen.

Bredere cryptomarkt

De cryptomarkt bleef zondag stabiel in een rustige handelssessie, waarbij Bitcoin moeite had om de grens van $85.000 te heroveren en de meeste grote altcoins slechts minimale bewegingen vertoonden.

XRP, ETH en andere tokens met een grote marktkapitalisatie bleven binnen een bepaalde bandbreedte, wat de bredere risico-aversie op de wereldmarkten weerspiegelt.

De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrencies bedraagt $2,68 biljoen, een daling van 0,53% in de afgelopen 24 uur.

Het totale marktvolume steeg in dezelfde periode met 2,47% tot $45,39 miljard.

Voorzichtigheid bleef troef, terwijl beleggers de ontwikkelingen rond het nieuwe handelsbeleid van de Amerikaanse regering nauwlettend volgden.

Door het gebrek aan concrete informatie over de omvang of de effectieve termijnen bleven marktdeelnemers terughoudend om beslissende stappen te ondernemen.

Tegen deze voorzichtige achtergrond valt de lopende presale van CartelFi op.

Het vermogen van het project om kapitaal aan te trekken ondanks de bredere terughoudendheid op de markt, onderstreept zowel de unieke positionering als de aanhoudende interesse van investeerders in asymmetrische kansen in een vroeg stadium.

Ga naar de CartelFi-website om CARTFI te kopen en om meer te weten te komen.