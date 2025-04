Moet je in PepeX investeren nu AI-coins in de lift zitten?

AI-gerelateerde tokens zagen sterke stijgingen, waarbij AI Companions met meer dan 40% steeg tot $0,2120, het hoogste niveau sinds 30 maart en 70% boven het laagste punt van deze maand.

De Artificial Superintelligence Alliance zette zijn opmars voor de vierde week op rij voort en steeg naar $0,5730.

Render (RNDR) steeg naar $4,32, terwijl Worldcoin 7% won en Tars AI ongeveer 60% steeg.

De totale marktkapitalisatie van AI-tokens die door CoinGecko worden gevolgd, is de afgelopen 24 uur met 5,6% gestegen tot $22,20 miljard.

De winsten volgden op een rapport van CoinGecko waarin AI werd genoemd als een van de meest actieve sectoren van de cryptomarkt.

Een ander AI-gerelateerd project dat de aandacht van investeerders heeft getrokken, is PepeX. Het is een next-gen meme coin launchpad dat tot doel heeft de aanhoudende problemen van eerlijkheid, veiligheid en transparantie in de meme coin-wereld op te lossen.

Groeiende belangstelling voor AI-tokens

Tokens voor kunstmatige intelligentie en memecoins domineerden de verhalen op de cryptomarkt in het eerste kwartaal van 2025 en vertegenwoordigden 62,8% van de belangstelling van beleggers, aldus het nieuwste kwartaalrapport van CoinGecko.

AI-tokens waren koploper met een aandeel van 35,7%, waarmee ze memecoins (27,1%) overtroffen.

Van de twintig meest gevolgde verhalen in het afgelopen kwartaal behoorden er zes tot de categorie memecoins, terwijl vijf verhalen gerelateerd waren aan AI.

“Het lijkt erop dat er nog geen nieuw verhaal is ontstaan en we volgen nog steeds de trends van de afgelopen kwartalen,” merkte Bobby Ong, medeoprichter en COO van CoinGecko, op in een bericht op X van 17 april. “Ik denk dat we allemaal moe zijn van dezelfde oude trends die zich herhalen.”

