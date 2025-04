Pompliano verwacht dat BTC in 2025 met een knal terugkomt: dit kan het betekenen voor CartelFi

Bitcoin heeft de afgelopen weken niet stand kunnen houden te midden van tarieven, een handelsoorlog en uiteindelijk een door een recessie veroorzaakte uitverkoop op de markt.

Anthony Pompliano, een langdurige BTC-optimist, blijft echter geloven in het langetermijnpotentieel van ‘s werelds grootste cryptocurrency naar marktkapitalisatie.

Pompliano ziet de aanhoudende consolidatie van de Bitcoin-prijs als een koopkans en verwacht dat de cryptokoning de komende maanden zijn opwaartse trend zal hervatten.

Voor beleggers, zelfs degenen met beperkt kapitaal, is dat goed nieuws, aangezien Bitcoin de rest van de cryptomarkt vaak in dezelfde richting meesleept.

Dus, als er een rally komt, zouden andere crypto-activa, waaronder meme-coins zoals CartelFi, het in 2025 ook goed kunnen doen.

CartelFi beweegt mee met stijging van BTC

Bitcoin heeft de afgelopen weken ondermaats gepresteerd ten opzichte van goud, maar over de afgelopen 12 maanden is de prestatie van beide activa identiek geweest.

Belangrijker nog, de oprichter van Professional Capital Management is ervan overtuigd dat Bitcoin goud qua prestaties zal overtreffen in de rest van 2025.

“Wat we wel zien, is dat wanneer goud stijgt, Bitcoin ongeveer 100 dagen later niet alleen inhaalt, maar meestal veel harder stijgt,” vertelde hij onlangs in een interview met CNBC.

Pompliano’s opmerkingen wijzen op betere tijden voor Bitcoin.

En als het tot bloei komt, zou een deel van het kapitaal, met name van beleggers met beperkte investeringsmogelijkheden, zijn weg kunnen vinden naar CartelFi, aangezien het op het moment van schrijven slechts voor een paar centen wordt verhandeld, in tegenstelling tot BTC voor ongeveer $85.000.

Wil je meer weten over CartelFi en de bijbehorende meme-coin? Klik hier om nu naar de website te gaan.

Verhaal van CartelFi slaat goed aan bij de community

CartelFi streeft ernaar meer te worden dan een doorsnee meme-coin. Terwijl anderen puur op hype vertrouwen, wil CartelFi ook nut bieden.

Dit veelbelovende cryptoproject wil inactieve meme-tokens omzetten in opbrengstgenererende, productieve activa. Daarom noemen de ontwikkelaars dit nieuwe platform het “ultieme staking-kartel”.

Het verhaal lijkt al goed aan te slaan bij investeerders, aangezien de meme-coin al meer dan $1 miljoen heeft opgehaald in de presale. De prijs van CartelFi stijgt na elke presale ronde, waarvan de volgende over 18 uur gepland staat.

Dat helpt om in 2025 nog sneller investeerders naar CartelFi te trekken.

Combineer het gemeenschapsbelang met Pompliano’s opmerkingen die aangeven dat de cryptomarkt na de huidige consolidatie met volle kracht zal stijgen, en investeren in CartelFi begint eruit te zien als een spannende kans.

Klik hier als je meer wilt weten over CartelFi voordat je definitief besluit te investeren in de meme-coin.