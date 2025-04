Amerikaanse aandelen dalen bij opening: Dow Jones zakt meer dan 450 punten, Nasdaq ongeveer 2% lager.

De Amerikaanse aandelenbeurzen openden maandag in de min, waarmee de recente verliezen werden voortgezet, aangezien beleggers geen tekenen van vooruitgang zagen in de wereldwijde handelsonderhandelingen.

De Dow Jones Industrial Average daalde met 454 punten, of 1,2%, terwijl de S&P 500 met 1,4% daalde en de Nasdaq Composite met 1,8%.

De aandelen van Tesla daalden met 5,4%, terwijl Nvidia 3,7% verloor. AMD, Meta Platforms en Amazon verloren elk ongeveer 2%.

Het beleggerssentiment werd gedrukt door het uitblijven van updates over de handelsovereenkomst in het weekend, waarbij de spanningen tussen de VS en China lijken toe te nemen.

De zwakte van de markt volgde op een derde wekelijkse daling in de afgelopen vier weken voor de belangrijkste Amerikaanse indices.

Vorige week verloor de S&P 500 1,5%, terwijl de Dow en de Nasdaq beide meer dan 2% daalden.

De belangrijkste Amerikaanse aandelenindices zijn sinds 2 april met ongeveer 7% gedaald, na de aankondiging van president Donald Trump van een nieuwe ronde importtarieven.

Waarom de aandelen vandaag dalen

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden als reactie op de dreigementen van president Donald Trump om de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, te ontslaan.

Juridische experts stellen dat een president een voorzitter van de Fed niet zomaar kan ontslaan, en Powell heeft verklaard dat hij niet zou aftreden als hem dat gevraagd zou worden.

Recente uitspraken van het Witte Huis hebben beleggers echter doen nadenken over de mogelijke gevolgen van een dergelijke stap.

Kevin Hassett, directeur van de Nationale Economische Raad, bevestigde vrijdag dat Trump onderzoekt of hij de bevoegdheid heeft om Powell te ontslaan. Dit roept nieuwe zorgen op over het vermogen van de Fed om onafhankelijk te opereren te midden van aanhoudende druk vanuit het Witte Huis over het rentebeleid.

Aandelen en obligaties zouden waarschijnlijk een scherpe uitverkoop ondergaan als president Donald Trump zou proberen de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, te ontslaan, zei Krishna Guha, vice-president van Evercore ISI, maandag.

In een gesprek met CNBC’s Squawk Box merkte Guha op:

Als je vragen begint te stellen over de onafhankelijkheid van de Federal Reserve, leg je de lat hoger voor de Federal Reserve om de rente te verlagen. Als je daadwerkelijk zou proberen de voorzitter van de Federal Reserve te ontslaan, denk ik dat je een sterke reactie op de markten zou zien, met hogere rendementen, een lagere dollar en een uitverkoop van aandelen.”

Het marktsentiment werd verder gedrukt door de angst voor verslechterende betrekkingen tussen de VS en China.

De spanningen liepen op toen Trumps handelsstrategie zich bleef richten op China en zijn bondgenoten, waarbij Peking wraak zwoer tegen elk land dat zich aan de zijde van de VS zou scharen in pogingen om zijn economie te isoleren.

“China verzet zich resoluut tegen elke overeenkomst die ten koste gaat van de Chinese belangen. Mocht dit gebeuren, dan zal China dit niet accepteren en vastberaden tegenmaatregelen nemen,” aldus het Chinese ministerie van Handel.

Belangrijke inkomsten deze week

Deze week staat er een flinke reeks winstcijfers over het eerste kwartaal op de agenda. De markten houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om te zien hoe tarieven en recessievrees de consumenten- en bedrijfsuitgaven beïnvloeden.

Tesla zal nauwlettend in de gaten worden gehouden, aangezien de aandelen dit jaar 40% zijn gedaald te midden van marktvolatiliteit en controverse rond de banden van CEO Elon Musk met Donald Trump.

De resultaten van Alphabet zullen ook in de schijnwerpers staan na de sterke uitverkoop van technologieaandelen vorige week.

Belangrijke rapporten die op de agenda staan:

Dinsdag: Tesla (na beurs)

Woensdag: Boeing (voorbeurs); IBM, Chipotle Mexican Grill (nabeurs)

Donderdag: Merck, PepsiCo, Comcast, Procter & Gamble, Southwest Airlines, American Airlines (voorbeurs), Alphabet, Intel (nabeurs)