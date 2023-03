Jayson er hovednyhetsredaktør hos Invezz og fører tilsyn med teamet av reportere, analytikere og strategisk retning for nyhetsinnhold. Han… Les mer

Lave renter, kombinert med en økende boligmangel, har ført til stigende boligpriser tidlig i 2023, ifølge Lawrence Yun fra National Association of Realtors. Yun snakket med CNBC mandag morgen, og la merke til at selv om boligsalgstransaksjoner har gått ned gjennom 2022, er gjennomsnittlige boligpriser i januar 2023 opp 1 % fra et år siden.

Boligprisene er moderat høyere eller lavere

Yun forklarte at mens store byer som San Francisco og Seattle opplever boligprisfall, er eiendomsmarkedet i “raske jobbskapende områder” som Atlanta fortsatt varmt. Han la til at halvparten av landet ser beskjedne prisøkninger, mens den andre halvparten ser beskjedne prisnedganger, med få unntak som San Francisco, hvor prisene er ned omtrent 10 %.

Retningen til boligmarkedet vil avhenge av eksterne faktorer og trender, sa Yun. Den “stædig høye” inflasjonsraten holder boliglånsrentene høye, men hvis inflasjonstrendene blir lavere, vil boliglånsrentene bli “mye mer attraktive for resten av året.” Dette vil igjen resultere i “jevn vekst” i boligsalget ettersom kjøpere forstår den langsiktige verdiøkningen til hjemmene deres.

Amerika “skaper fortsatt jobber”

Yun understreket at boliglånsrentene er den viktigste variabelen som bestemmer retningen på boligmarkedet, mens jobbskaping er den nest viktigste faktoren.

Som helhet skaper Amerika «fortsatt jobber», noe som innebærer at oppdemmet boligetterspørsel «fortsatt bygger seg opp». Når boliglånsrenten faller, sa Yun at vi kan forvente å se boligkjøpere komme tilbake, selv om det ikke vil være en vanvittig tilstand med 20 % prisgevinster. Jevn 3 %, 4 % eller 5 % årlig gevinst er mer plausible forventninger for de kommende årene.