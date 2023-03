Dan er en dataanalytiker hos Invezz, og kombinerer kvantitative ferdigheter og en makrobakgrunn for å kompilere analyser om en… Les mer

Det siste året eller så, for første gang på lenge, har folk snakket om at boligmarkedet går tilbake.

Jeg publiserte et stykke i november i fjor om hvorfor jeg tror at selv om dette er en berettiget frykt, kan dommedagsspådommene være for pessimistiske.

Ikke desto mindre, med verden som går over til et miljø med høy rente, har boliglånsrentene gått nordover og folk er på vakt mot at husene deres mister verdi.

Her er 21 statistikker om det alltid dynamiske boligmarkedet.

21 Boligmarkedsstatistikk

Rentene er de høyeste siden 2008

Renteoppgangen er det som har utløst en oppmykning i boligmarkedet. Høyere renter betyr dyrere boliglån, som igjen trekker boligprisene ned.

Den viktige Fed Funds-renten – som går gjennom alle renter i økonomien – er for tiden mellom 4,5 % og 4,75 %, den høyeste siden det store finanskrakket i 2008.

2. Hastigheten på renteøkningene i 2022 var den raskeste noensinne

Det er ikke bare størrelsen på renteøkningene som har overrasket markedet. Det er også tempoet.

Inflasjonen brøt inn i fjor og sentralbankene ble tvunget til å heve renten aggressivt. I USA var prisene nær null for mindre enn et år siden. I 2022 steg prisene med nærmere 4 % i en periode på ni måneder – raskere enn den forrige syklusen med raskeste renteøkninger i 1988/89.

3. Markedet forventer at rentene vil stige ytterligere

Markedet forventer at rentene vil øke igjen. Gjeldende forventninger har at Federal Reserve øker rentene til mellom 5,25 % og 5,5 % i år. Noen spådommer er enda mer ekstreme, og peker på en liten sjanse for at 6 % blir truffet.

4. 30-års boliglånsrente i USA nådde det høyeste merket siden 2002

Fed-renten er basislinjen og strømmer gjennom til økonomien for øvrig. Men 30-års boliglånsrenten i USA blir ofte sett på som det mest indikative for presset på boliglånsbetalinger.

Denne satsen skjøt forbi 7 % i november, første gang siden april 2002. Den har falt litt siden, men er fortsatt ekstremt høy.

5. Det er færre variable boliglån enn tidligere år

En ting som bidrar til å øke boligprisene, er at variable boliglån ikke er så utbredt som de har vært tidligere, for eksempel ved det siste boligkrakket i 2008.

Diagrammet nedenfor, via Financial Times, viser sammenligningen med 2014 for ulike land.

6. Prisen på boliger falt med 29 % i 2022 i USA

I USA, ser man på boligprisindeksen, falt rimeligheten med 29 % i 2022 alene. Dette er en refleksjon av krisen i huset som griper både USA og nasjoner over hele verden.

7. USAs befolkning har vokst med 67 % på 55 år … det har ikke boligtilbudet

Å sammenligne den månedlige tilgangen på nye hus med amerikansk befolkningsvekst forklarer en stor del av problemet. Mens befolkningen har hoppet fra under 200 millioner til 330 millioner i dag, viser diagrammet nedenfor at den månedlige tilgangen på nye hus (forholdet mellom nye hus til salgs sammenlignet med nye solgte hus) ikke har kommet i nærheten av å matche denne veksten.

8. De amerikanske boligprisene hoppet med 40 % under pandemien

Ser vi på mediansalgsprisen på amerikanske hus under pandemien, økte prisene med 40 % mellom 2. kvartal 2020 og 3. kvartal 2022.

9. Boligprisene har hoppet 16X på 50 år

Median salgspris for et hjem i USA var $29 200 i fjerde kvartal 1972.

Spol et halvt århundre fremover til fjerde kvartal av 2022, og mediansalgsprisen var $468 000, en kul 16X høyere.

Kilde: FRED

10. De amerikanske boligprisene falt siste kvartal for første gang siden pandemien rammet

De pandemi-drevne gevinstene kan imidlertid være over. Medianboligprisen i USA tikket litt ned siste kvartal, og kom 0,1 % under 3. kvartal 2022.

Selv om denne nedgangen er marginal, reflekterer den første gang boligprisene falt siden panikken i april 2020, da COVID-pandemien plutselig slo verden og markedene fikk panikk over hele linja.

Kilde: FRED

11. På månedlig basis har amerikanske boligpriser falt fem måneder på rad

Mens størrelsen på nedgangene er små, falt de amerikanske boligprisene på månedsbasis for femte måned på rad i november 2022, per data utgitt av Federal Housing Finance Agency denne måneden. Prisene falt ytterligere 0,1 % sammenlignet med oktober.

Kilde: CNN

12. De amerikanske boligprisene steg 17 % i 2021, den største siden minst 60-tallet

Vi har salgsdata tilbake til 1963, og den gjennomsnittlige boligprisøkningen på 17 % i 2021 er større enn noe år som er registrert i denne tidsrammen – 2021 så en 12 % økning og 2021 en 5 % økning, med covid-perioden totalt sett på 40 % hopp.

Kilde: FRED

13. Hong Kong er det dyreste boligmarkedet i verden

Gjennomsnittsprisen på et hjem i Hong Kong er HK$10 millioner, som tilsvarer 1,3 millioner dollar. Det gjør det til det dyreste markedet i verden.

Kilde: Loveproperty

14. Gjennomsnittsleien på Manhattan er over $5000 per måned

For første gang noen gang passerte gjennomsnittsleien på Manhattan 5000 dollar i fjor sommer. Selv medianen var over $4000 per måned og hadde økt 25% fra året før.

Kilde: CNBC

15. I London, Storbritannia, steg private leiepriser med 4,3 % det siste året

London blir ofte kritisert for å være blant de verste boligmarkedene i Europa. Dataene underbygger at selv i 2022 steg leieprisene med 4,3 % sammenlignet med 12 måneder tidligere.

Kilde: Kontoret for nasjonal statistikk

16. Gjennomsnittsprisen på et hus i Storbritannia falt 0,4 % i desember

Den siste britiske husprisindeksen viser at prisene falt med 0,4 % i desember 2022. Til tross for dette fallet er de fortsatt 9,8 % dyrere enn ett år tidligere.

Kilde: gov.uk

17. Den dyreste boligen i USA ble solgt for 238 millioner dollar

De (umøblerte) øverste fire etasjene i 220 Central Park South på Manhattan ble solgt for 238 millioner dollar i 2019. Dette gjør det til det dyreste huset i USAs historie, solgt til hedgefondforvalter Ken Griffin.

Kilde: New York Post

18. Verdens dyreste bolig solgt for 361 millioner dollar i Hong Kong

Den dyreste boligen som noen gang er solgt er i Hong Kong. Milliardær Yeung Kin-man er grunnlegger og president av Biel Crystal, en nært holdt leverandør av berøringsskjermer til mobiltelefoner. Han kjøpte eiendommen for 361 millioner dollar i 2017. Den var opprinnelig utformet som en hel boligblokk, men ble kjøpt av Yeung med utsikt til å bli en veldig stor bolig.

Kilde: mansionglobal.com

19. Den verste huskrasjen i USAs historie var 2008, da boligene falt 29 %

Den store finanskrisen i 2008 var det bratteste og raskeste boligkrakket i minnet. Median boligprisen falt 29 % fra juli 2006 til januar 2009. Det er langt fra nedgangen på 0,1 % forrige kvartal.

Kilde: demographia.com

20. 65,9 % av boligene i USA er okkupert av eiere

I USA er nesten to tredjedeler av boligene okkupert av eiere. Dette er det høyeste tallet siden 2011.

Kilde: census.gov

21. Mer enn én av tre amerikanere som har eid et hjem sier foreldrene deres hjalp økonomisk

Det har aldri vært vanskeligere å eie et hjem. Kanskje en YouGov-undersøkelse fra 2022 oppsummerer dette best. Blant dem som har klart bragden, sier 35 % at de ble hjulpet økonomisk av foreldrene på en eller annen måte.

Kilde: YouGov