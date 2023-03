Credit Suisse (SWX:CSGN) er i fritt fall.

PTSD for europeere blusser opp, da en setning de trodde hadde blitt dømt til historiens annaler – “banksvikt” – plutselig igjen får sendetid.

Selvfølgelig har ingenting kommet i nærheten av å mislykkes, og sammenligninger med blodbadet som var i 2008 forblir ute, men i dag kaster det opp voldsom volatilitet i banksektoren ettersom smitten fra kollapsen av Silicon Valley Bank (SVB) i USA sprer seg til Europa.

Men Credit Suisse er hovedrollen, banken stuper 28% til rekordlave nivåer ettersom dens største långiver, Saudi National Bank, sa at den ikke kunne gå over 10% eierskap på grunn av regulatoriske bekymringer. Aksjen har sunket under 2 sveitsiske franc for første gang noensinne.

Hvorfor faller europeiske banker?

Credit Suisse er ikke den eneste banken som havner i et massesalg. Europeiske banker over hele linja blir slått, mens den europeiske Stoxx 600-indeksen er ned 2,66 %.

BNP Paribus faller 10,5 %, Societe Generale er ned 9,6 % og Deutsche Bank 7,7 %. Mange europeiske aksjer så også at handelen stoppet på flere punkter i løpet av dagen på grunn av den kraftige volatiliteten.

Salget kommer etter en uke der amerikanske bankkollapser vekket frykt i det bredere markedet. Mens krisen ser ut til å ha vært begrenset i USA med markedet siden oppturen, får Europa hardt slag.

Er europeiske banker trygge?

Selv om salget er alarmerende, er det ingen grunn til å tro at dette vil bli en krise. Omfanget av bankkrakket i Europa var så kraftig under GFC at deres kapitalrestriksjoner er mye strengere enn deres motparter i USA.

Dessuten kom SVBs bortgang i USA som et resultat av en likviditetskrise på grunn av feilstyring av renterisiko snarere enn insolvens som følge av dårlige investeringer, slik var tilfellet med subprime-lån i 2008. Det er et viktig skille .

Styringen av renterisiko bør også være mer forsvarlig i Europa enn hos SVB/de amerikanske bankene – for ikke å snakke om at USA har vært langt mer aggressive i renteplanen, som er det som utløste SVBs varighetsmismatch.

Ikke desto mindre har dette ikke stoppet den europeiske sektoren fra å selge seg i dag med investorer i Credit Suisse skremt av de saudiske kommentarene – og kanskje fortsatt litt arret av det som skjedde i 2008.