For en uke på markedene. Den amerikanske banksmitten spredte seg til Europa denne uken, med frykt som økte i markedet for at nedgangen til Silicon Valley Bank (Nasdaq:SVB) og Silvergate kan ha en negativ effekt på helsen til hele bankmarkedet.

Credit Suisse-aksjen (SWX:CSGN) stengte onsdag ned 24 % til 1,70 CHF, og markerte et spektakulært laveste all-time. Banken er nå 97,8 % av sin rekordhøye. Og du trodde kryptovaluta var dårlig!?

Credit Suisse-redning

Frykten økte til en slik grad at den sveitsiske nasjonalbanken ble tvunget til å gå inn, med Credit Suisse til å låne opptil 50 milliarder CHF (54 milliarder dollar). Det vil også kjøpe tilbake 3 milliarder CHF av sin egen gjeld, og sier at det “tar avgjørende grep for å styrke sin likviditet på forhånd”.

På pressetidspunktet har aksjen spratt opp over 22 %, og handlet til 2,08 CHF, ettersom investorenes verste scenarioer ble fordrevet av utlånskunngjøringen.

For Europa, et kontinent som fortsatt lider av PTSD som stammer fra 2008-krisen, hvor en rekke stater krevde redningsaksjoner (inkludert mitt eget, Irland, etter noen helt spektakulære bankfeil), er det den mest turbulente uken i nyere minne.

Når er ECBs rentebeslutning?

Den neste store tingen er Den europeiske sentralbanken (ECB) og dens beslutning om renter, en hendelse som alltid kaster turbulens inn i markedet.

ECB er satt til å kunngjøre sin siste rentebeslutning torsdag klokken 9:15 østlig tid. Det vil være den første banken som møter musikken etter den kaotiske bankutviklingen. Ser vi på staten, snudde forventningene i USA umiddelbart angående den fremtidige rentebanen etter SVB-kollapsen (jeg skrev om dette tidligere denne uken).

Faktisk priser markedet i USA inn en økning til inntil terminalrenten er nådd og kutt vil begynne.

I Europa vil vi få et oppdatert bilde av hvordan det står til i dag. Banker på kontinentet er absolutt bedre kapitalisert enn de var i GFC, og bør ha bedre likviditets- og rentestyring (som er det som senket SVB) enn sine amerikanske motparter.

Med dette i bakhodet, tror noen fortsatt at diskursen ut av møtet torsdag vil være hardlinet mot inflasjon. Det er også viktig å merke seg at innstramningen i USA har vært langt raskere enn det vi har sett i Europa, som ikke har hevet rentene i samme grad.

Vil ECB heve renten?

Før bankuroen hadde ECB lovet en økning på 50 bps. Markedet hadde priset dette til 100 % forrige uke, og støttet markedsimplisert sannsynlighet fra futures.

I dag ligger det på 50 %, selv om dette er opp fra sjansen på 20 % for kort tid i går.

Dermed er ECBs avgjørelse veldig på en knivsegg akkurat nå, med analytikere som diskuterer hva de mener. Det er de motstridende tilfellene med høye priser for å bekjempe inflasjon, men lave priser for å unngå mer uro.

Det er et sentralt møte og derfor bør det forventes volatilitet i markedene, uansett hvilken vei det går.