UBS Group AG (NYSE:UBS) gikk med på å kjøpe konkurrenten Credit Suisse Group AG (NYSE:CS) i det som ville “virket som en fantastisk avtale” – hadde avtalen funnet sted for en uke siden, sa Morningstar-analytiker Johann Scholtz i et notat sendt til Invezz. Mens “posisjonen er mindre klar” i dag, blant bemerkelsesverdig netto utstrømning av klientmidler de siste dagene, vil UBS sannsynligvis komme i en sterkere posisjon over tid.

UBS skal gjennomføre “radikal restrukturering” av Credit Suisse

Ifølge Scholtz er UBS i en sterk posisjon til å gjennomføre en «radikal restrukturering» av Credit Suisse. Analytikeren anslår at UBS’ kostnadsbesparelsesmål for 2027 på 8 milliarder dollar vil redusere Credit Suisses justerte driftsutgifter for 2022 med omtrent 60 %.

Selvfølgelig kommer alle restruktureringsaktiviteter til en vesentlig kostnad, men “UBS er bedre posisjonert enn Credit Suisse til å absorbere dette,” skrev analytikeren. I mellomtiden skrev det sveitsiske tilsynsorganet ned verdien av Credit Suisses tilleggskapital på 16 milliarder CHF (AT1) til null, og dette gir UBS ekstra kapital for å absorbere nedskrivninger og restruktureringskostnader.

Dette kommer på toppen av ytterligere 9 milliarder CHF i nedsidebeskyttelse som også ble gitt av sveitsiske myndigheter.

Credit Suisse-investorer “vil føle seg mangelfulle”

Credit Suisse-investorer vil “føle seg forkortet” ettersom prislappen på oppkjøpet innebærer en betydelig rabatt sammenlignet med Credit Suisses aksjekurs på fredag, fortsatte analytikeren.

Credit Suisses levedyktighet som fortsatt drift var “klart truet” på grunn av rapporter om at banken tapte CHF10 milliarder per dag i innskudd.

Bunnlinjen, Credit Suisse-aksjonærene “var heldige som ikke ble utslettet fullstendig”, selv om dette for mange langsiktige aksjonærer virker som tilfellet. I teorien har AT1-kapital ansiennitetsstatus sammenlignet med felles egenkapital.