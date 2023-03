I går skrev jeg et stykke om kraften i langsiktig investering i aksjemarkedet.

I det hypotetiske tilfellet der noen var den mest uheldige personen, og med det mener jeg at de begynte å investere rett på børstoppen 29. desember 2021, sporet jeg hvordan porteføljen deres ville ha gjort det.

Hvis de hadde investert $1000 månedlig siden de kom inn på den toppen, ville de bare ha gått ned $48 på en total investering på $1500, et tap på 3%. Ikke akkurat en katastrofe.

Vår uheldige investor, Bad Luck Brian, la oss kalle ham, nærmer seg å gå i balanse på sin hypotetiske portefølje.

Aksjer hadde en bumper dag onsdag, hoppet 1,4%, og futures torsdag morgen, mens jeg skriver dette, er høyere. Europeiske markeder, som allerede er åpne gitt tidsforskjellen, er grønne over hele linja, med den pan-europeiske Stoxx 100-indeksen opp 1 % allerede.

Den hypotetiske porteføljen er nå ned $27 eller 1,8%.

Det symboliserer den fortsatte utvinningen fra banksvingningene de siste ukene, og over hele linja det siste året som et resultat av den stramme pengepolitikken som ble startet av Fed da verden gikk inn i en inflasjonskrise.

Renteprognosene har snudd totalt

Sentimentet har endret seg massivt som et resultat av at markedet spådde en dreining av disse høyere rentene tidligere enn tidligere forventet.

Diagrammet nedenfor viser forskjellen på bare en måned når det gjelder renteprognosene.

Selvfølgelig skyldes denne flippen i prognosene at banksektoren knirker. Historien viser oss at når renten stiger, går ting i stykker. Dette var den raskeste fottursyklusen i minnet. Det følger derfor at ting sto i fare for å gå i stykker. Og nå har de det.

SVB gikk i stykker, med uroen som deretter krysset Atlanterhavet til Europa, og kulminerte i den fantastiske kollapsen av Credit Suisse, som til slutt ble tvunget inn i et hagleekteskap med UBS.

Men det steinete vannet har senket seg, og bevegelsene denne uken ble styrket av roen tilbake. Dette har vært mest følt i teknologiaksjer, sektoren som er notorisk følsom for renteøkninger og som følgelig ble slått ned i fjor, Nasdaq (IXIC) mistet over en tredjedel av verdien mens mange navn – Meta (Nasdaq:FB), Amazon (Nasdaq:AMZN), Netflix (Nasdaq:NFLX) osv. – ble slått mye verre enn det.

Det følger at teknologiaksjer har spratt skarpest opp denne uken. Sweetspot av renteøkninger som bremser mens bankfrykten avtar har vært en fin liten medisin de siste dagene. Amazon steg 3 % onsdag, Netflix og Apple (Nasdaq:AAPL) over 2 %.

Nasdaq er nå opp 14,8 % fra året før, fortsatt en bemerkelsesverdig avkastning, spesielt i lys av bankproblemer. S&P 500 krysset også tilbake over 4000-grensen.

Langtidsvarselet er fortsatt skyet

Langtidsprognosen er imidlertid fortsatt uklar. Trusselen om en resesjon er fortsatt reell, og mange analytikere spår at det bare er et spørsmål om tid før arbeidsledigheten starter og veksten avtar.

Men det er problemet – for at inflasjonen skal komme ned mot 2%-målet, kan det være nødvendig. Vi har alltid visst dette, men problemet nå er at markedet opptrer som at Fed er ferdig med å heve renten. Betyr det at inflasjon vil bli den “nye normen”, som synet av sosiale distanseringsskilt på offentlige steder (seriøst, er det ikke på tide å fjerne disse?)?

Yieldkurven forblir illevarslende invertert ettersom markedet nekter å tro Powell og Fed på at det fortsatt kan komme oppturer, og konkluderer med at det bare ikke er mulig i lys av hendelsene den siste måneden. Den 10-årige statsrenten er på 3,57 %, mens 2-årsrenten er på 4,09 %.

Og slik vipper økonomien, og fortsetter å unngå katastrofer ved hver større sving. De to siste sjefene gjenstår imidlertid: inflasjon og resesjon. Hvorvidt det er en vei ut av dette uten å omfavne en av disse ondskapene er ennå å se. Tiden vil vise.