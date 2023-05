XRP handlet rundt $0,46 i morges tirsdag 2. mai. Selv om prisen på den sjette rangerte kryptovalutaen etter markedsverdi var ca. 38 % opp hittil i år, er den bare i grønt den siste uken og ned med ca. 10 % i løpet av de siste 30 dagene.

Den stort sett flate avkastningen for mynten i syvdagersperioden kommer ettersom Bitcoin, verdens største kryptovaluta etter markedsverdi, svevet nær $28 000. BTC-prisen var klar til dette avgjørende nivået etter å ha testet motstand nær $30 000 denne helgen på banknyheter relatert til den urolige First Republic Bank ( NYSE: FRC ).

Ettersom XRP og andre topp altcoins ser etter et fotfeste, fortsetter forhåndssalget AltSignals (ASI) å tiltrekke seg stor investorinteresse. Her ser vi på prisprediksjonen for XRP- og ASI-token, da analytikere peker på større mulighet for en krypto-outperformance av aksjer i de kommende månedene.

XRP-pris: SEC vs. Ripple-dekselet

Mai er her og XRP-fellesskapet venter fortsatt på en dom i den svært omtalte rettskampen mellom US Securities and Exchange Commission (SEC) og Ripple, blokkjedeselskapet som skapte XRP-kryptovalutaen.

Mens forventningen til en kjennelse fortsatt er høy, er de siste spekulasjonene at SEC sannsynligvis har tapt saken og kan være ute etter å inngå et forlik. Blant eksperter som kommenterer Ripples sak er John E. Deaton, en blokkjedeentusiast og XRP-fellesskapsadvokat.

I en Twitter-tråd om det siste ryktet om SEC vs. Ripple, sier advokaten at hans innsats er at det er usant. Han bemerker at et oppgjør sannsynligvis vil spille inn ” bare hvis Ripple får en stor seier slik at Gensler kan redde ansikt og få en politisk seier via oppgjør.”

This is not how a settlement happens. First, I believe the only time a settlement occurs in this case is AFTER a ruling by Judge Torres and that happens only if Ripple gets a big victory so Gensler could save face and get a political win via settlement. Sorry not going to happen. https://t.co/k1eEIMtK8f — John E Deaton (@JohnEDeaton1) May 1, 2023

XRP-prisprediksjon – den store ventetiden på XRP-rally

XRP-prisen gikk kort inn i positivt territorium på 24-timersloggen natten over mandag, men tok ikke av selv etter ryktene. Dette skyldes sannsynligvis sentimentsjekk etter kommentarer fra Deaton og andre, som en XRP-handler bemerket som i tweeten nedenfor.

If the #Ripple and SEC rumors were actually true then #XRP would be skyrocketing — XRPcryptowolf (@XRPcryptowolf) May 1, 2023

XRP-tokenet svever derfor for øyeblikket nær nøkkelstøttebasen under $0,47. Selv da er forventningen at en seier for Ripple Labs i løpet av de kommende ukene kan utløse en massiv eksplosjon for XRP, mens en seier for regulatoren ikke bare kan påvirke XRP, men mange andre toppmynter som nylig ble fremhevet som verdipapirer av byrået.

På den positive siden kan etterspørsel som fører til nytt kjøp XRP- press midt i en bullish markedsutsikter for krypto katapulte XRPs verdi til den psykologiske $1.

Etter det kan målsetting av all-time high på $3,40 nådd i januar 2018 gi XRP-okser sjansen til å ta igjen konkurrenten etter å ha ligget etter andre topp 10-mynter i det siste oksemarkedet.

AltSignals og dens nye AI-drevne handelsplattform

Markedsobservatører fortsetter å ha optimistiske spådommer for krypto etter hvert som det bredere markedet beveger seg mot andre halvdel av 2023. Og når mai starter, er et av prosjektene som får fornyet oppmerksomhet AltSignals, en ledende leverandør av handelssignaler som er satt til å revolusjonere handelsindustrien med en ny oppgradering drevet av kunstig intelligens.

For å drive den nye ActualizeAI-plattformen har AltSignals-teamet lansert ASI. Innehavere av ASI-tokenet vil være de første som får tilgang til den nye AI-algoritmen. Bortsett fra tilgang til AI-laget, vil fellesskapet også dra nytte av flere andre muligheter for å tjene belønninger med sine beholdninger, inkludert i medlemsklubben og fra handelsturneringer.

For øyeblikket betjener plattformen mer enn 50 000 tradere som bruker handelssignalene på tvers av kryptovalutaer, aksjer og forex. AltSignals-teamet tar denne allerede vellykkede virksomheten et skritt mot å dominere sin nisje ved å inkorporere AI-verktøy, med den nye modellen som også utnytter det siste innen maskinlæring og naturlig språkbehandling.

Når den er lansert, vil ActualizeAI øke nøyaktigheten til AltSignals sine handelssignaler, overlade traderes opplevelser og tilby enorme fordeler til medlemmene.

AltSignals prisprediksjon – Tilbyr ASI en god mulighet?

ASI-forhåndssalget er for øyeblikket på trinn to, med 62 % av tokens på tilbud i denne fasen av forhåndssalget ble utsolgt på dager for å samle inn over $673k. Prisen på ASI er $0,015 på dette stadiet og vil ha økt til $0,02274 når forhåndssalget avsluttes før ActualizeAI går live.

I følge AltSignals roadmap er ASI-tokenet planlagt å lanseres på ledende kryptovalutabørser i andre kvartal 2023. Den første børsen som noterer tokenet vil være Uniswap, og som har blitt observert med de fleste andre prosjekter, går live i sekundæren. markedet har ofte falt sammen med store kursgevinster.

AltSignals-teamet planlegger også å ha ActualizeAI lisensiert etter at det starter live-handel, med viktige partnerskap som involverer store institusjoner og tredjeparter som en del av veikartet. Dette bør se etterspørselen etter ASI øke betydelig og potensielt hjelpe markedsprisen. Også kritisk for tokenomikken til dette prosjektet er det forventede styringsgrepet som vil introdusere en brennplan. AltSignals whitepaper har flere detaljer om tokenomics.

Hvis ASI gjenskaper trendene som er sett på tvers av markedet, er det sannsynlig at prisen vil være rettet mot $0,1 i løpet av kvartalet og potensielt $0,5 inn i 2024.

Interessert i ASI-token? Finn ut mer ved å besøke deres forhåndssalgsside her.