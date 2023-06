Den økende etterspørselen etter kunstig intelligens (AI)-brikker, sitert i Nvidias rapport mot slutten av mai, har ansporet veksten av AI-baserte kryptovalutaer. Den samlede oppgangen i S&P 500 og Nasdaq Composite drevet av Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) de siste to ukene har gitt en følelsesmessig boost til AI og big data-kryptovalutaer.

Mens de eldre prosjektene som SingularityNET (AGIX), The Graph (GRT), Fetch.ai (FET), Injective (INJ) og Artificial Liquid Intelligence (ALI) har lidd under det pågående US SEC-angrepet på kryptovalutaer, er nye AI-baserte kryptoprosjekter har stort sett forblitt ubøjede. Hele kryptomarkedet sliter for tiden av virkningen av SECs søksmål mot Binance og Coinbase.

Korrelasjon mellom AI-kryptoboom og chipetterspørsel

De tilsvarende tokens for blokkjedebaserte AI-prosjekter omtales som AI-kryptovalutaer. For eksempel er Fetch.ai forpliktet til å utvikle rammeverket for “smarte, autonome tjenester” innen transport, finans og andre områder. Den “første desentraliserte verdensdatamaskinen som er i stand til å kjøre AI og AI-drevne dApps på blokkjeden ” er hva Cortex ønsker å være.

Rallyet i S&P 500 og Nasdaq Composite ledet av Nvidia, som ga ut forbløffende salgsveiledning sent 24. mai og siterte etterspørsel etter AI-evner, ga kryptovalutahandlere mer selvtillit. Analytikernes forventninger til det anslåtte salget for andre kvartal av regnskapsåret 2024 ble bedre enn 50 %.

Noen markedsdeltakere i en bestemt sektor av teknologiindustrien har lenge trodd at blockchain-teknologi kan hjelpe det ville vesten av kunstig intelligens og muligens fungere som en positiv katalysator for kryptovalutamarkedet som helhet. Spesielt ved å bruke sin kapasitet til å skalere distribusjon av digitale identitetsløsninger, kan blokkjedeteknologi være i stand til å hjelpe ettersom kunstig intelligens blir mer intelligent og bedre til å manipulere folks identiteter på internett.

Og mens mange tror at begge teknologiene fortsatt er i sin spede begynnelse, har de siste månedene sett en økning i antall AI-baserte kryptovalutaprosjekter, med det siste som er AltSignals.io, hvis opprinnelige token ASI for tiden er i forhåndssalget.

Hva er AltSignals.io?

Siden 2017 har AltSignals bistått tradere i finansmarkedene med å tjene penger på prisendringer ved å utvikle algoritmebaserte tekniske indikatorer og tilby handelssignaler. Før du la til handelssignaler for CFD-er, aksjer og forex, startet det med å sende signaler for handel med kryptovaluta.

AltSignals tilbyr for tiden grunnleggende og teknisk analyse, coaching og assistanse for kunder med å gjøre handler og tjene penger på dem. For å produsere handelssignaler bruker den en teknisk indikator kalt AltAlgo Indicator.

AltAlgo-indikatoren identifiserer for tiden handelsmuligheter ved å bruke en rekke handelsstrategier og tekniske indikatorer og varsler AltSignals-brukere når en lovende handelsmulighet dukker opp.

AltSignals utvikler for tiden en kunstig intelligens-basert algoritme som en del av arbeidet med å bruke kunstig intelligens-teknologi for å øke effektiviteten til tjenestene sine. AI-algoritmen vil bruke AltAlgo-indikatoren, den best-ytende algoritmen, for å bygge en serie med AI-produkter, hvorav en er ActualizeAI drevet av ASI-kryptovalutaen.

Hovedmålet med ASI-kryptovalutaen er å fungere som en medlemsnøkkel for AltSignals AI Ecosystem. ASI-innehavere vil ha tilgang til økosystemet og oppleve den nye AI-algoritmen, «ActualizeAI», som utvikles internt av AltSignals-teamet.

Prisen på ASI-tokenet anslås å stige til $0,02274 når forhåndssalget avsluttes fra dagens pris på $0,01200, som er et godt forslag for tidlige investorer.