Shiba Memus forhåndssalg ser en enorm vekst når Monero fortsetter prisstigningen

Shiba Memus forhåndssalg skaper bølger innenfor kryptovaluta-området ettersom Monero leder andre legacy-mynter i en sterk bullish trend.

Mens Shiba Memus innovative forhåndssalgstilnærming har drevet spenning og investeringer, fremhever Moneros konsekvente prisvekst den varige appellen til personvernfokuserte digitale eiendeler. Ettersom kryptomarkedet fortsetter å utvikle seg, er begge prosjektene verdt å følge nøye med på investeringsmuligheter.

Shiba Memu forhåndssalg overgår forventningene

Shiba Memu (SHMU), en unik meme-mynt drevet av AI-teknologi, har tatt kryptoverdenen med storm med sitt forhåndssalg. Mens prosjektet har skapt overskrifter for sin frekke og frekke markedsføringstilnærming, er det forhåndssalget som fanger investorenes oppmerksomhet.

I motsetning til tradisjonelle lanseringer av kryptovaluta, har Shiba Memus forhåndssalg et særtrekk: prisene øker hver dag kl. 18.00 GMT. Denne innovative tilnærmingen har drevet FOMO (Fear of Missing Out) blant investorer, og resultatene er imponerende. Forhåndssalget, som er åpent, har hatt en betydelig vekst.

Fra en beskjeden $0,011125, har Shiba Memus pris steget jevnt under forhåndssalget til den nåværende prisen på $0,032500. Denne jevne prisstigningen har tiltrukket seg nye og erfarne kryptoentusiaster som ønsker å utnytte potensielle gevinster.

Monero-prisstigningen tar fart

På den andre siden av kryptospekteret har Monero (XMR) i det stille gjort betydelige prisgevinster. Til tross for fraværet av bemerkelsesverdige utviklinger eller kunngjøringer de siste ukene, har Moneros pris steget med over 8 % den siste måneden.

Monero price chart

Monero, kjent for sin sterke vekt på personvern og anonymitet, har konsekvent rangert blant de beste kryptovalutaene etter markedsverdi. Med en markedsverdi på $2,784,571,981, har den den 24. posisjonen i kryptovaluta-rangeringen, like etter Stellar (XLM).

Den jevne prisøkningen på XMR, til tross for mangelen på store nyheter, viser kryptovalutaens motstandskraft og attraktivitet for investorer som søker personvernfokuserte digitale eiendeler.

Shiba Memu og Moneros unike salgsargumenter

Shiba Memus suksess i forhåndssalg kan tilskrives dets unike salgsargumenter. Prosjektet kombinerer populariteten til meme-mynter med banebrytende AI-teknologi. Her er noen nøkkelfunksjoner:

Shiba Memu utnytter AI-basert programvare for å autonomt lære av vellykkede markedsføringsstrategier, skrive PR og markedsføre seg selv på tvers av ulike plattformer. Denne selvforsyningen skiller den fra andre meme-mynter.

På den annen side har Moneros sterke fokus på personvern og sikkerhet gjort det til et foretrukket valg for brukere som søker konfidensialitet i sine kryptovalutatransaksjoner. Transaksjoner på Monero blockchain er designet for å være virkelig private og usporbare.

Markedsstemning og fremtidsutsikter

Shiba Memus suksess under forhåndssalget viser den betydelige interessen for innovative kryptovalutaprosjekter. De daglige prisøkningene og prosjektets AI-drevne markedsføringstilnærming har gitt gjenklang hos kryptosamfunnet.

Når det gjelder Monero, indikerer den nylige prisstigningen at privatlivsfokuserte kryptovalutaer fortsetter å holde verdi i markedet. Til tross for regulatoriske bekymringer i enkelte regioner, er Moneros teknologi fortsatt attraktiv for de som prioriterer anonymitet i sine digitale transaksjoner.

Monero (XMR) har brutt viktige tekniske nivåer og oksene ser ut til å ha solid kontroll. Spesielt har kryptovalutaens pris brutt gjennom de kritiske 50 og 100-dagers glidende gjennomsnittene på den daglige tidsrammen, noe som indikerer en potensiell oppadgående trend.

De tekniske indikatorene tegner et bullish bilde, med Relative Strength Index (RSI) på 67,37 og Moving Average Convergence Divergence (MACD) viser en bullish crossover. For tiden priset til $150,38, opplevde XMR et mindre intradag-tap på 0,08% og brøt under det 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA).

Monero price analysis

XMRs prisaksjon har sett den stige forbi etterspørselssonen på $138, og nivået på $160 er nå innen sikte. Volatilitet har imidlertid vært en faktor, ettersom XMR har møtt flere avvisninger rundt forsyningsområdet på $150.