Cytokinetics Inc (NASDAQ: CYTK) steg 22 % torsdag etter en rapport om at AstraZeneca plc og Novartis AG kan være interessante i å kjøpe det biofarmasøytiske firmaet.

Kjøpere avventer studiedata fra sent stadium

Copy link to section

Nyheten kommer et par måneder etter at det California-baserte selskapet ble rapportert å utforske alternativene sine.

Cytokinetics vil publisere resultatene fra en studie i sent stadium som testet dets aficamten hos pasienter med hypertrofisk kardiomyopati i de kommende dagene.

Både AstraZeneca og Novartis er i en “vent-og-se-modus” i mellomtiden, ifølge anonyme kilder som snakket med Dealreporter torsdag.

Hvis godkjent, vil aficamten – stoffet som Oppenheimer-analytiker Justin Kim kalte en “kronjuvel når det gjelder rørledningen” – være det første kommersielle produktet til Cytokinetics Inc hvis det blir godkjent.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Cytokinetics insider har nylig solgt aksjer

Copy link to section

Merk at andre strategiske kjøpere også har henvendt seg til bioteknologiselskapet for en potensiell avtale, ifølge personer kjent med saken.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cytokinetics Inc ble tidligere rapportert å jobbe med en investeringsbank etter overtakelsesinteresser fra et sveitsisk-basert selskap.

I november rapporterte det Nasdaq-noterte firmaet sine økonomiske resultater for tredje kvartal som gikk glipp av Street-anslag. Cytokinetics-aksjen er nå oppe nær 65 % sammenlignet med det laveste hittil i år.

En regulatorisk innlevering sa nylig at en innsider i det Nasdaq-noterte firmaet har solgt aksjene sine for 461 875 dollar. Wall Street har for øyeblikket en konsensus “kjøp”-rating på Cytokinetics-aksjen.

Henderson John T Director of Cytokinetics, Incorporated $CYTK just acquired 10.6K shares, growing their position by 33% https://t.co/kOAkDBq4mz — X-Files Market Investigators (@market_x_files) December 21, 2023