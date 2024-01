Oddsen for at United States Securities & Exchange Commission avviser en spot Bitcoin ETF fortsetter å stupe etter hvert som fristen 10. januar nærmer seg. Bloombergs ETF-analytiker Eric Balchunas avslørte at sannsynligheten for at et børsnotert fond ikke godkjennes har falt til 5 %.

Well said although I probably go with 5% at this point. But you gotta leave a little window open for these things. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 6, 2024

En BTC ETF-autorisasjon bør drive frem kryptovalutamarkedet. Med analytikere som forventer at altcoins vil overgå i det neste rallyet, står Metacade (MCADE) på riktig kurs for å oppnå vekstplanene for 2024.

ETF-godkjenning og Metacade

Generelt kan en ETF- godkjenning øke kryptovalutaeksponeringen hos tradisjonelle investorer. Børshandlede fond vil sannsynligvis tiltrekke massive penger til kryptoverdenen, og skape et perfekt miljø for å utforske relaterte segmenter som play-to-earn – der Metacade planlegger fullstendig dominans.

MCADE vil utnytte den økte etterspørselen etter betydelig vekst og bemerkelsesverdige prisstigninger.

I mellomtiden kan SEC avvise eller forsinke det børshandlede fondet utløse bearishness på kort sikt mens kryptoindustrien navigerer i hindringen.

MCADE pris

I skrivende stund handles MCADE til $0,01248, opp 0,1 % den siste dagen. Metacades native token viste en nedadgående holdning foran den potensielle spot Bitcoin ETF-aksepten ettersom dets ukentlige diagram viser et prisfall på mer enn 8 %. MCADE-prissvingninger etterligner trender i det totale markedet.

En ETF-avvisning vil utløse fortsatte fall for MCADE-priser, mens positive nyheter vil se at altcoinen slutter seg til den forventede markedsveksten. Metacades pris kan skyte i været for å utforske høydene i november 2023.

Et spot-Bitcoin-børshandlet fond vil se institusjoner og velstående individer oversvømme kryptovalutaarenaen. Play-to-earn er blant segmentene som vil oppleve ringvirkningen, og de fortsatte partnerskapene og oppgraderingene gjør Metacade klar for betydelig vekst etter ETF-godkjenning.

Du kan besøke prosjektets nettside for å bli med på MCADEs forventede opptur.