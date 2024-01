American Express Company (NYSE:AXP) fortsetter å være på overvåkningslisten for mange investorer. Eks-utbyttedatoen tidligere i januar var en nøkkelfaktor som støttet aksjekursen. American Express er også forventet å fremlegge resultater for Q4 26. januar. Tatt i betraktning sterke forventninger til inntektsvekst, kan AXP opprettholde verdivurderingen på $189 på kort sikt.

American Express er fortsatt et attraktivt aksjevalg for verdiinvestorer. Langsiktige investorer kan fortsatt låse verdien ved å kjøpe aksjen til gjeldende verdivurdering. Vi forventer imidlertid at American Express vil trekke seg tilbake i løpet av kort sikt. Målet vårt er en verdsettelse på $162 på kort sikt, spesielt etter resultatmeldingen.

Analytikere har diskutert verdsettelsen av AXP de siste ukene og dagene. De mest pessimistiske analytikerne anslår at aksjen faller til nivåer mellom $155 og $125. De optimistiske analytikerne vurderer at AXP vil stige til nivåer mellom $203 og $235. Vi tror at AXP vil forbli over $162, men under $190.

American Express har støtte på $162 og motstand på $190

Source – TradingView

American Express møter motstand med $190. I tillegg til at RSI viser overkjøpt, er det usannsynlig at aksjen vil bryte motstanden. Den eneste faktoren som kan føre til at aksjen stiger over 190 dollar er inntjening som slår analytikernes forventninger. Analytikere forventer allerede en inntjeningsvekst på 12 %. Denne informasjonen er tatt med i den nåværende verdivurderingen.

Det mer sannsynlige scenariet er at aksjen trekker seg tilbake til $162. Aksjen trekker seg allerede tilbake etter å ha toppet $189. Vi tror at AXP har støtte til $162 fra både teknisk og fundamental analyse. Vår analyse viste også et sesongmønster, i tråd med det vi forventer en fallende fase etter inntjening. Investorer bør være på utkikk etter mønsteret for å låse opp viktige kjøpssignaler.

Sammendrag

Analysen viser at AXP vil opprettholde en verdsettelse på rundt 189 dollar foran inntjeningen. Midt i skiftende analytikervurderinger venter investorer på å se hvordan inntjeningen er sammenlignet med forventningene. Hvis inntjeningen betydelig slår forventningene, kan AXP teste motstandsnivåene.

Det nære mønsteret forventes å følge den langsiktige trenden. Vi håper å se verdivurderinger falle til rundt $162 før aksjen tar seg tilbake. Aksjen vil fortsatt være attraktiv for investering til en verdi på 162 dollar.