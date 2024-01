Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) nådde en rekord på over $550 på torsdag, og forlenget sin seiersrekke i 2024. Til tross for det er gevinstene de siste 12 månedene 6 ganger høyere enn dens sammensatte NASDAQ-indeks. Følgelig er NVIDIA opp 239 %, med gevinstene som forventes å fortsette for en av de beste teknologiaksjene.

Nøkkelen til NVIDIAs aksjekursprediksjon er dens nylige utbrudd. Aksjen brøt en nøkkelbarriere på $500, den forrige rekorden, noe som betyr at den har satt et nytt prisgulv. Utbruddet økte kjøperinteressen, og aksjen beveget seg i et parabolsk mønster etterpå.

Som forventet tiltrakk NVIDIAs utbrudd analytikeres rangeringer. Fairlead teknisk analytiker Katie Stockton sier at utbruddet gir NVDA et langsiktig momentum i stigende trend. Analytikeren forventer ikke at det bullish momentumet vil stoppe før aksjen når $600.

Stocktons rangering stemmer overens med andre analytikere overvåket av TipRanks, som har et høyere mål. Konsensusestimatet for aksjen er et sterkt kjøp, med et gjennomsnittlig kursmål på $662,39. Sterke fundamentale faktorer er også ansvarlige for de robuste ratingene.

Invezz dekket hvordan NVIDIA i økende grad blir en industrileder innen visuelle og AI-databehandlingsløsninger. Selskapet fortsetter å gjøre inngrep i disse begynnende sektorene. Det siste har vært en ny serie med grafikkort for forbedret spill- og AI-opplevelse.

Nvidia samarbeidet også med biotech Amgen denne uken for gjennombrudd innen medikamentutvikling ved å bruke genererende AI. Denne utviklingen har bare gitt drivstoff til en aksje som allerede er på vei opp.

NVIDIA teknisk analyse – utbrudd over $500 med sterk kraft

En teknisk utsikt viser at Nvidia har et sterkt momentum etter å ha gått forbi $500. NVIDIA er imidlertid overkjøpt, med en RSI-avlesning på 72 på det daglige diagrammet.

Gitt de sterke grunnprinsippene og utbruddet, forventer vi at Nvidias momentum vil fortsette. Volumindikatorer støtter kjøperstyrke, noe som støtter spådommen. En verdsettelse på 600 dollar kan oppfylles før enn senere.

Ikke desto mindre kan Nvidia ta korte pauser og tilbaketrekk før trenden fortsetter. Dette samsvarer med de overkjøpte forholdene, selv om korte nedganger kan gi sterkere comeback.

Bør du kjøpe Nvidia nå?

Det anbefales å kjøpe Nvidia etter korrigeringer. Aksjen har rom til å stige ytterligere, og prisen stiger til $600 og høyere. Det er imidlertid bedre for investorer å kjøpe på potensielle markedsfall så lenge NVIDIA forblir over $500.