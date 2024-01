Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) var i sentrum for kjøperes interesse onsdag da aksjen steg med over 3 %. En teknisk analyse viser at aksjen hadde startet et utbrudd på $195. Uten nevneverdige aksjemarkedsnyheter som årsak for gevinstene. Vi tar en nærmere titt på aksjen.

Snowflake er en aksje som har falt mye, som handles til bare 205 dollar, mindre enn halvparten av rekorden på 427 dollar i desember 2020. Aksjen er også et skall av toppnoteringen i november 2021 på 404 dollar. Snowflake har imidlertid vært imponerende det siste året, og økt 41 % i verdi. YTD har aksjen returnert mer enn 8 %. Er den nylige ytelsen en forløper for et robust 2024?

Snowflake gjør fremskritt innen cloud computing, noe som gjør aksjen til en av de ivrig fulgte på Wall Street. Selskapet tjener inntekter fra gebyrer som belastes innen nøkkelområder innen nettsky, datalagring og dataoverføring. Teknologiområdene har vokst raskt, men Snowflake hadde en god del av sin egen suksess.

Selskapet har vært vitne til vekst i etterspørselen etter sine tjenester. Spesielt sa administrerende direktør Frank Slootman i løpet av resultatene for tredje kvartal 2024 at markedene har stabilisert seg. Dette bidro til at inntektene vokste med 34 %. Selskapets rapporterte $0,25 EPS som var høyere enn konsensusestimatene på $0,16. Snowflake spår høyere produktinntekter i Q4, som er forventet presentert 6. mars, med opptil 30 % vekst. Resultatoppgang i Q4-resultatene forventes å styrke optimismen for aksjen.

Fremover er Snowflakes inntog i Generative AI positive, selv om resultatene kanskje ikke er raske. Til tross for dette har selskapet valgt en forsiktig vei til AI inntil sikkerhets- og styringsspørsmål ordner seg. Enkelt sagt er SNOWs gevinster på kort og mellomlang sikt knyttet til etterspørselen etter den eksisterende produktporteføljen. Så lenge selskapet rapporterer økende etterspørsel og inntjening, vil aksjens positive bane forbli.

SNOW teknisk analyse – et potensielt utbrudd fra $195

Source – TradingView

Fra et teknisk synspunkt har SNOW brutt en nøkkelmotstand på $195 og er på vei opp. Selv om utbruddet ennå ikke er bekreftet basert på det ukentlige prisdiagrammet, er momentumet tydelig. Et utbrudd fjerner SNOW fra dens gjenstridige motstand, og som har holdt aksjen tilbake de siste ni månedene.

En RSI-avlesning på 66 antyder at aksjen nærmer seg en overkjøpt sone. En mulig korreksjon bør forventes etter at aksjen har klart å fjerne den avgjørende motstanden.

Bør du kjøpe Snowflake?

Markedet for Snowflake har vært i bedring, og dets økonomiske resultater har vokst. Aksjen er attraktiv på kort og mellomlang sikt etter et vellykket utbrudd over $195. Hvis du investerer i SNOW, se etter tekniske signaler etter at aksjen har fjernet motstandsnivået.

Fremtidsutsiktene avhenger av hvor mye selskapet kan opprettholde etterspørselen etter sine tjenester og AI-iterasjoner.