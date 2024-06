Elon Musk vil at Warren Buffett skal investere i Tesla-aksjen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) er i fokus i dag etter Elon Musk – administrerende direktør sa at Warren Buffett burde ta en eierandel i hans elbil-behemoth.

Her er hva Musk skrev på 'X' i dag

Den legendariske investoren og styrelederen i Berkshire Hathaway Inc “bør ta en posisjon i Tesla. Det er et åpenbart trekk”. Det er hva Musk skrev i et innlegg på “X” mandag.

Kommentaren hans kommer bare dager etter at det multinasjonale konglomeratet sa at det kuttet sin eierandel i Apple Inc med rundt 13 % av skattemessige årsaker i første kvartal.

Berkshire Hathaway publiserte også sin resultatrapport for første kvartal i helgen som du kan lese i sin helhet på denne lenken.

Legg merke til at Buffetts holdingselskap har nærmere 190 milliarder dollar i kontanter ved skriving.

Buffett omtalte Tesla i årsmøtet

Det er også verdt å nevne at Warren Buffett snakket om Tesla på et årsmøte sist lørdag.

Både kostnader og priser vil gå ned hvis automasjonsteknologien til EV-giganten lykkes med å minimere trafikkulykker, bemerket han. $TSLA har imidlertid ennå ikke nådd den milepælen, ifølge Ajit Jain – viseformann i Berkshires forsikringsvirksomhet.

Buffett forventer at Berkshire Hathaway vil ha «beskjeden vekst» i driftsinntektene i år. Beslutninger knyttet til investering i aksjer vil ligge hos Greg Abel dersom du skulle gå av, la milliardæren til i årsmøtet.

Klasse B-aksjer i hans multinasjonale konglomeratholdingselskap er opp mer enn 10 % sammenlignet med starten av 2024 ved skrivende stund.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.