EQT kjøper Perficient for 3,0 milliarder dollar: finn ut mer

Perficient Inc er opp hele 60 % på mandag etter at EQT sa at de vil kjøpe det digitale konsulentfirmaet for rundt 3,0 milliarder dollar.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Gode aksjeoppganger på EQT-avtalen

Copy link to section

All-cash avtalen verdsetter hver andel av $PRFT til $76.

Jeffrey Davis – styreleder i det Nasdaq-noterte firmaet er overbevist om at EQT-avtalen gir “overbevisende, sikker kontantverdi” til aksjonærene.

Merk at Tom Hogan vil forbli administrerende direktør i Perficient etter transaksjonen som forventes å avsluttes før starten av 2025, så lenge den tilfredsstiller de vanlige lukkebetingelsene, inkludert regulatoriske og aksjonærenes godkjenning.

De vil matche Street-estimatene i Q1

Copy link to section

Perficient trakk tilbake sin veiledning for hele året etter oppkjøpskunngjøringen mandag.

For det regnskapsmessige første kvartalet rapporterte selskapet basert i St. Louis, Missouri, 215,3 millioner dollar i omsetning – ned 7,0 % på årsbasis, mens justert EPS trykt til 77 cent per aksje (også ned 26 %).

Analytikere, til sammenligning, var på henholdsvis 215,7 millioner dollar og 77 cent per aksje. CEO Tom Hogan – administrerende direktør i $PRFT sa i en pressemelding i dag:

«Vår virksomhet forbedres jevnt og trutt, og rørledningen vår er fortsatt robust. Vi er fortsatt sikre på at momentum vil fortsette å bygge seg gjennom 2024.»

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.