Heineken investerer 39 millioner pund i gjenoppliving av puber i Storbritannia, og skaper over 1000 arbeidsplasser

Heineken har annonsert en investeringsplan på 39 millioner pund for å pusse opp og gjenåpne en rekke puber over hele Storbritannia under Star Pubs & Bars-kjeden, noe som signaliserer en robust gjenopplivning i sektoren og skapelsen av mer enn 1000 nye arbeidsplasser.

Heinekens oppussing for å gjenopplive lokale puber

Som en del av sin forpliktelse til å forynge nettverket, planlegger Heineken å renovere over 600 puber, omtrent en fjerdedel av kjeden på 2400 personer.

Denne avgjørelsen er i tråd med endret forbrukeratferd, spesielt nedgangen i pendler til sentrum, ettersom flere jobber hjemmefra og prøver å minimere reiseutgiftene.

Fokuset vil være på å forbedre puber i forstadsområder, forvandle dem til førsteklasses lokale etablissementer.

Ta tak i pandemiens store belastning

Den britiske pubindustrien har møtt betydelige utfordringer de siste årene, fra obligatoriske stenginger under Covid-pandemien til pågående økonomisk press ansporet av økende levekostnader.

I følge British Beer and Pub Association (BBPA) stengte en alarmerende rate på 500 puber per år mellom 2021 og 2023.

Heinekens initiativ tar sikte på å bringe antallet lukkede puber i eiendommen tilbake til pre-pandeminivåer innen utgangen av året, med planer om å ha gjenåpnet 156 puber siden tidlig i 2023.

Økonomisk press og markedstilpasninger

Heinekens oppussingsstrategi kommer på et tidspunkt da gjestfrihetssektoren sliter med inflasjonspress, spesielt på viktige råvarer som bygg og aluminium.

Den geopolitiske situasjonen, inkludert Russlands invasjon av Ukraina, har ytterligere forverret kostnadene for energi, drivstoff og korn, noe som har påvirket driftskostnadene og forbrukerprisene.

For eksempel steg gjennomsnittsprisen på en halvliter fatpils i Storbritannia til 4,71 pund i mars fra 3,76 pund i februar 2020.

Gjenåpning av historiske puber

Blant de bemerkelsesverdige gjenåpningene, The Ship in Worsbrough, som hadde vært stengt i over fire år, gjennomgikk nylig en oppussing på 370 000 pund og ønsket gjester velkommen tilbake i februar 2024. Tilsvarende

Ashford Arms i Derbyshire, et offer for pandemienes stenginger, har også blitt revitalisert med en felles investering på 1,6 millioner pund fra Star Pubs og Longbow Venues, noe som blåser nytt liv i fellesskapet.

