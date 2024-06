Lilium mottar ordre på eVTOL-jetfly fra UrbanLink

Lilium er opp 10 % i skrivende stund etter at UrbanLink la inn en bestilling på 20 av sine eVTOL-jetfly.

UrbanLink kan kjøpe ytterligere 20 Lilium-jetfly

Den avanserte luftmobilitetsoperatøren kan kjøpe ytterligere 20 av sine elektriske vertikale start- og landingsfly på et senere tidspunkt, ifølge pressemeldingen på mandag.

Urban Link forventer at kjøpet vil hjelpe det å “starte driften med et regionalt nettverk som forbinder byer i Sør-Florida.

Lilium og den avanserte luftmobilitetsoperatøren avsto fra å røpe økonomiske vilkår for avtalen de annonserte for nå.

Nyheten kommer måneder etter at $LILM sikret EU-godkjenning for sine flytaxier, som Invezz rapporterte her. Til tross for oppgangen i morges, er Lilium-aksjen ned nær 40% mot dens 52-ukers høyeste.

Andre detaljer om $LILM-UrbanLink-avtalen

Avtalen gjør UrbanLink til det første amerikanske flyselskapet “fullstendig forpliktet til å integrere eVTOL-fly i sin flåte”.

UrbanLink vil bruke nettverket av vertiporter som $LILM har bygget i Florida med sine partnere de siste fem årene.

Det som fikk Ed Wegel – administrerende direktør i UrbanLink til å velge Lilium fremfor sine rivaler, var “superkabindesignen, rekkevidden, kapasiteten og kostnadseffektiviteten” til eVTOL-jetflyene, la pressemeldingen til.

Merk at det tyske firmaet startet monteringen av sitt første jetfly sent i fjor. Det er nå planlagt for den første piloterte flytesten før slutten av 2024. Wall Street har for tiden en konsensus “overvekt”-rating på Lilium-aksjer.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.