Programvare- og teknologiselskapet Emerson Electric Co (NYSE: EMR) rapporterte sine økonomiske resultater for første kvartal 2024 i dag før amerikanske markeder åpnet.

Den oppdaterte også utsiktene for hele året for regnskapsåret 2024. Emerson erklærte også et kvartalsvis kontantutbytte på $0,525 per aksje av ordinære aksjer som utbetales 10. juni 2024 til aksjonærer med rekordhøye aksjonærer 17. mai.

Resultatene

Nettoomsetningen økte med 17 % fra 3,75 milliarder dollar til 4,37 milliarder dollar i kvartalet fra år til år.

Resultat før skatt økte også, fra 639 millioner dollar året før til 652 millioner dollar.

Resultat per aksje øker med betydelige 25 %, fra $1,09 per ordinær aksje til $1,36.

Selskapets EBITDA økte også sunt, fra 924 millioner dollar til 1,13 milliarder dollar fra år til år. Marginen økte også med 140 basispunkter til 26 %, fra 24,6 %.

2024 utsikter

Selskapet ga også en oppdatert prognose for resten av 2024:

Netto salgsvekst: 15-16 % for året, 11-12,5 % for 3. kvartal

Inntjening per aksje: $2,98-$3,08 for året, $0,92-$0,96 for 3. kvartal

Underliggende salgsvekst: 5,5 %-6,5 % for året, 3-4,5 % for 3. kvartal

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.