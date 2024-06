Aksjekursen til Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE) har boblet opp 17,65 % i dag på tidspunktet for denne artikkelens skriving, og nådde en topp på $1024,76 per aksje i morges.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Dette kommer etter at selskapets aksjer steg fra 857,88 dollar per aksje til over 1005 dollar per aksje i går. Men hvorfor?

Over 3 milliarder dollar i aksjer som skal kjøpes tilbake

Copy link to section

Den 6. mai publiserte Coca-Cola Consolidated sitt siste kvartalsresultat.

Mens de fleste av de økonomiske resultatene i seg selv var ganske flate (for eksempel bare en økning på 5 % i driftsinntekter), deler selskapet også noen bemerkelsesverdige nyheter på samme tid: en enorm plan for tilbakekjøp av vanlige aksjer.

Coca-Cola Consolidated sa at de har til hensikt å kjøpe opp til 3,1 milliarder dollar i verdi av sine ordinære aksjer gjennom både et modifisert “nederlandsk auksjon” anbudstilbud for opptil 2,0 milliarder dollar av ordinære aksjer og en separat aksjekjøpsavtale med et datterselskap av The Coca-Cola Company.

Den sa at den forventer at prisintervallet for anbudstilbudet vil være $850 til $925 per aksjeandel.

Dette betyr at Coca-Cola Consolidated har sagt ja til å kjøpe, og et datterselskap av The Coca-Cola Company har gått med på å selge en 21,5 % eierandel av Coca-Cola Consolidated sine utestående aksjer, når tilbudet er fullført.

Copy link to section

For ikke å forveksle med Coca-Cola selv, er Coca-Cola Consolidated selskapet som pakker og tapper alle produkter fra The Coca-Cola Company, samt drikker fra andre merker.

Coca-Cola Consolidated har gjort det bra den siste tiden. Selskapets aksjekurs er også opp med mer enn 22 % den siste uken, og over 20 % den siste måneden.

Større gjeld, for større EPS nedover veien

Copy link to section

J. Frank Harrison III, selskapets administrerende direktør og styreleder, sa om flyttingen at:

Våre vedvarende sterke resultater gir oss selvtillit til å kunngjøre vårt tiltenkte tilbakekjøp på opptil 3,1 milliarder dollar av våre utestående aksjer. Vi tror dette er et ideelt tidspunkt for å utnytte styrken til balansen vår ved å ta på seg en fornuftig mengde gjeld for å returnere kontanter til aksjonærene og bygge langsiktige verdier.”

I hovedsak tar selskapet opp gjeld ved å kjøpe tilbake aksjene, for å kunne øke inntjening per aksje (EPS) for selskapet i senere kvartaler og dermed øke Coca-Cola Consolidateds attraktivitet.

Basert på de siste 24 timenes ytelse, ser det ut til å fungere.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.