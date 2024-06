PayPals suksess for første kvartal endrer markedsstemningen

I første kvartal 2024 klarte PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) å prestere godt. Selskapet rapporterte inntjening som overgikk forventningene, og satte i gang en økning i aksjekursen.

Deres inntjening per aksje var $1,40, som var høyere enn analytikernes forventninger med $0,18. Dessuten slo inntektene på 7,7 milliarder dollar de rapporterte for første kvartal, også spådommer med 180 millioner dollar.

Til tross for en nedgang på 1 % i aktive kontoer fra år til år, og nådde 427 millioner, viste selskapet lovende vekstindikatorer, med en bemerkelsesverdig 14 % økning i totalt betalingsvolum til 403,9 milliarder dollar og en økning i betalingstransaksjoner til 6,5 milliarder.

Ser vi frem, tror PayPal at de vil fortsette å gjøre det ganske bra i andre kvartal av 2024, selv om inntektsveksten deres kan være litt tregere enn hva folk flest forventer. Selskapets administrerende direktør, Alex Chriss, snakket om hvordan de fokuserer på å sørge for at PayPal forblir vellykket i det lange løp.

Nå, på bakgrunn av PayPals imponerende økonomiske resultater og markedsrespons, la oss fordype oss i den tekniske analysen av PYPL-aksjer for å se potensielle trender og muligheter i dagene fremover.

Berg-og-dal-banen

PayPals aksje har vært en berg-og-dal-banetur siden 2017. Den handles for tiden på samme nivå som den ble handlet tilbake i midten av 2017, noe som betyr at langsiktige aksjonærer ikke har generert noen avkastning de siste 7 årene.

Imidlertid, midt i denne langvarige stagnasjonen, har det vært øyeblikk med spennende oppstigning, spesielt under post-COVID-rallyet. I løpet av denne perioden steg aksjen fra rundt $80 til over $300, noe som ga investorene et glimt av håp. Likevel viste denne euforien seg kortvarig da aksjen raskt falt tilbake til nivåer under $80 mellom september 2021 og juni 2022.

PYPL-diagram av TradingView

Siden den gang er det vi har sett starten på en andre sakte og gradvis nedgang fra $100-nivåer til $50. Men denne nedgangen ser ut til å ha tatt slutt i oktober 2023.

Hva betyr dette for investorer som ønsker å kjøpe aksjen på lang sikt? De kan kjøpe aksjen på det nåværende nivået nær $65 mens de beholder $50 som et gulv. Hvis aksjen bryter under, er det bedre å selge den på det tidspunktet.

Kortsiktig styrke, men motstand på $68

På korttidsdiagrammet til PayPal kan vi se at aksjen har vært i en oppadgående trend siden november 2023. Selv om den har vært rekkeviddebundet siden februar 2023, har $58,2-$62 dukket opp som en akkumuleringssone og $68 har dukket opp som en sterk kortsiktig motstand.

PYPL-diagram av TradingView

For tradere som er positive på aksjen, er det to spill. Enten kan de vente på at aksjen faller litt og begynne å kjøpe den mens de holder et stop loss på $58,2 eller ikke faller under den kortsiktige oppadgående trendlinjen. De kan også vente på at aksjen lukker over $68 og kjøpe den mens de holder et stop loss på $62. De umiddelbare oppsidemålene er $77,5 og $88.

For tradere som har en bearish utsikt, kan de shorte aksjen på det nåværende $66-nivået med et stop loss noen få cent over $68,6. Det første profittmålet for korte handler er $62 og det andre profittmålet er $58,2.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.