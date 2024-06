Snap kunngjør planer om private tilbud på 650 millioner dollar

Snap Inc er ned 3,0 % i skrivende stund etter å ha annonsert planer om et privat tilbud av konvertibel gjeld.

Snap Inc for å tilby konvertible seniorsedler

Det sosiale medieselskapet vil tilby konvertible seniorsedler verdt 650 millioner dollar “forfall 2030”, ifølge pressemeldingen onsdag.

Renter og konverteringskurser for sedlene er ennå ikke fastsatt.

Nyheten følger en 50% oppgang i Snap-aksjen på baksiden av Q1-inntektene som praktisk talt toppet Street-estimatene. Det børsnoterte selskapet i New York ga også oppmuntrende veiledning for sitt nåværende finanskvartal forrige måned.

Legg merke til at Robert C. Murphy – teknologisjef i selskapet på 28 milliarder dollar basert i Santa Monica, California, solgte 1,0 millioner aksjer i Snap for over 14 millioner dollar etter oppgangen etter inntjening.

Hvordan vil $SNAP bruke inntektene fra private tilbud?

Snap sa at de vil bruke inntektene fra det private tilbudet det annonserte i dag til bedriftsformål.

Den har til hensikt å bruke dem til å gjenkjøpe sine utestående konvertible sedler med forfall neste år og i 2026 også, la pressemeldingen til onsdag.

“Disse transaksjonene kan legge et oppadgående press på handelsprisen på Snap-aksjen, og få den til å handles til høyere priser enn det som ville vært tilfellet i fravær av disse kjøpene.”

Merk at $SNAP forventer opp til $45 millioner i justert EBITDA i sitt andre finanskvartal mot analytikere på $15,5 millioner. Wall Street har for øyeblikket en konsensus “hold”-vurdering på Snap-aksjen.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.