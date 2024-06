Uber Q1-inntekter: brutto bestillinger stiger med 20 % til 37,7 milliarder dollar, selv om nettotap kommer inn på 654 millioner dollar

Uber Technologies, Inc. har annonsert en sterk ytelse for første kvartal av regnskapsåret 2024, og fremhever betydelig vekst i brutto bookinger og inntekter, til tross for et nettotap på grunn av revaluering av aksjeinvesteringer.

Uber ser vekst i bestillinger og inntekter

Fra første kvartal av FY24 har Ubers bruttobestillinger økt med 20 % fra år til år, og nådde 37,7 milliarder dollar, eller en økning på 21 % på konstant valutabasis.

Mobilitetssektoren alene sto for 18,7 milliarder dollar av de totale bruttobestillingene. Denne veksten har drevet selskapets inntekter opp med 15 % sammenlignet med samme periode i fjor, til sammen 10,1 milliarder dollar.

Økonomiske utfall og anslag

Til tross for inntektsveksten rapporterte Uber et nettotap på 654 millioner dollar for kvartalet. Dette tapet inkluderer en netto motvind på USD 721 millioner før skatt som stammer fra urealiserte tap knyttet til revaluering av selskapets egenkapitalinvesteringer.

Imidlertid så Ubers justerte EBITDA en imponerende økning, opp 82 % til 1,4 milliarder dollar, med den justerte EBITDA-marginen som en prosentandel av brutto bestillinger som økte til 3,7 % fra 2,4 % i første kvartal av FY23.

Kontantstrøm og finansiell stabilitet

Ubers økonomiske helse er fortsatt sterk, med netto kontanter fra driftsaktiviteter rapportert til 1,4 milliarder dollar og fri kontantstrøm på 1,4 milliarder dollar.

Selskapet avsluttet kvartalet med ubegrensede kontanter, kontantekvivalenter og kortsiktige investeringer på til sammen 5,8 milliarder dollar.

Fremtidige forventninger

Når vi ser fremover til neste kvartal, forventer Uber at bruttobestillinger vil være i området 38,75 milliarder dollar til 40,25 milliarder dollar og forventer en justert EBITDA mellom 1,45 milliarder dollar og 1,53 milliarder dollar.

Denne prognosen understreker selskapets positive utsikter og dets strategi for å opprettholde lønnsom vekst.

Ubers administrerende direktør, Dara Khosrowshahi, uttrykte tilfredshet med kvartalsresultatene, og understreket selskapets evne til å levere konsekvent, lønnsom vekst i stor skala.

“Mer enn 7 millioner mennesker velger nå å tjene fleksibelt på Uber hver måned, med sjåførinntekter på 16,6 milliarder dollar som fortsetter å vokse raskere enn topplinjen vår.”

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.